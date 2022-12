Investigan si la ropa encontrada es de Anahí Bulnes

La investigación por la desaparición de Anahí Bulnes tuvo nuevos avances este miércoles y mantiene en vilo a toda Córdoba. Después de la detención de Santiago Campos Matos acusado de homicidio, se realizaron varios rastrillajes por la zona donde vive el principal sospechoso y encontraron una bolsa de consorcio con ropa de mujer: estaba a metros del canal de la costanera cordobesa.



Las próximas horas son clave, ya que los investigadores creen que podría ser lo que vestía la mujer el día de su desaparición y esperan el resultado de los análisis a los elementos hallados para saber si efectivamente coinciden con los de la docente.

“Estamos expectantes a las novedades. Tenemos la esperanza de encontrarla con vida, pero sabemos que el panorama es difícil”, expresó a TN la abogada de la familia, Daniela Morales Leanza. Además, dijo que la causa está bajo secreto de sumario, lo que genera que muchos datos trasciendan sin confirmación oficial.

La bolsa que se halló este miércoles en medio de los rastrillajes. (Foto: Gentileza Andrés Ferreyra/El Doce)

Según pudo saber, la primera bolsa hallada contenía una calza corta negra, un zapato, una cadenita, lavandina, cloro, un mechón de pelo largo y un cepillo de dientes. En la segunda encontraron una calza negra larga y un corpiño.

Un video, la pista clave para la detención de Campos Matos



Anahí desapareció el 5 de diciembre y desde ese entonces, la investigación recopila información para saber qué pasó con la docente. Algo que complicó su seguimiento es que no tenía el celular encima y se volvió más complejo localizar su ubicación.

De cualquier manera, con el testimonio de algunas personas que creían haberla visto y la ayuda de vecinos que ofrecieron los registros fílmicos de las cámaras de sus casas, en las últimas semanas se pudo reconstruir el recorrido que hizo la mujer cuando salió esa madrugada de su casa.

Finalmente, el dato más claro llegó en Nochebuena: un video registrado por una cámara de seguridad cercana al edificio donde vive Santiago Campos Matos, en Emilio Olmos y Boulevard Guzmán, cuyas imágenes muestran a la maestra entrar en el inmueble el día que desapareció. Sin embargo, en ningún momento se la ve salir del lugar.

A partir de esta prueba, la justicia ordenó el lunes una serie de allanamientos en la casa del sospechoso: allí no encontraron a Anahí, pero sí hallaron ropa de mujer y observaron manchas de sangre, de los cuales esperan aún el resultado de ADN para determinar si corresponden a un humano o a un animal.

Además, notaron algunas cosas tenebrosas que llamaron la atención de los investigadores como libros y objetos vinculados a la magia negra, espiritismo y descuartizamiento de cuerpos humanos. También secuestraron armas blancas, una amoladora, una sierra y el celular y computadora de Campos Matos que serán sometidas a un análisis informático.

Este último punto también será fundamental para poder corroborar si había algún tipo de vínculo entre el acusado y Anahí porque, hasta la pista del video, el chef detenido no había estado en el radar como sospechoso. “La familia no lo conoce, no lo reconocen como parte de su círculo íntimo y nunca lo mencionó antes de que pasara esto”, precisó la letrada de los Bulnes.

La familia de Anahí Bulnes pide ayuda para encontrarla. (Foto: Facebook / Verónica Bulnes).



Con los elementos reunidos y la peor sospecha, la fiscal del caso, Eugenia Pérez Moreno, detuvo al sospechoso y lo imputó por el delito de homicidio. “Todo lo que se encontró en el departamento son pruebas que refuerzan la medida decretada por la justicia. Hay material probatorio que tienen un peso suficiente”, afirmó Morales Leanza.

En este contexto, la hipótesis que cobró más sentido en los últimos días es que el hombre la habría asesinado en su departamento y descartó las pertenencias de la mujer en bolsas. Sin embargo, no hay rastros de un cuerpo y la familia aún la espera viva.

Canibalismo, sangre y un antecedente: quién es Santiago Campos Matos, el único detenido



Ahora todos los ojos están puestos en Santiago Campos Matos. El hombre de 37 años es oriundo de Villa Dolores, localidad del valle de Traslasierra, aunque desde hace un tiempo que vive en el primer piso del edificio que fue allanado el lunes pasado.



Santiago Campos Matos es el único detenido y sospechoso de la desaparición de Anahí. (Foto: Facebook)

Estudió gastronomía en una reconocida escuela cordobesa y su padre fue quien le enseñó el arte de los cuchillos, ya que era carnicero en Traslasierra. En sus redes sociales solía compartir diariamente los platos que cocinaba.

Aunque parecía tener un lado amigable cuando posteaba fotos de sus dos hijas camino a la escuela, disfrazados, jugando y en diversas situaciones, también mostraba un perfil macabro y violento.

Las publicaciones sangrientas, relacionadas a la muerte y al canibalismo se multiplican en su muro. Compartía pósters de películas de terror, frases machistas y poco felices: “Mi deseo de vivir es verte con dolor a morir”, escribió a principios de 2014. En otro posteo se ve el dibujo de un zorro que le arranca la piel a una mujer, en el que dice: “Pienso que eso podría ser un buen envoltorio”.

No aparecía en ninguna foto de perfil; de hecho, todas son terroríficas: un monstruo probando partes humanas desde una olla, satanás rodeado de siluetas sin rostro o el dibujo de una nena ensangrentada cuya descripción dice “Keep it brutal”.

Si bien, esa es la imagen que dejó en las redes, el principal y único sospechoso en la causa tiene un aberrante antecedente: fue denunciado hace más de un año por violar a una nena de 10 años.

La madre de la menor fue quien radicó la denuncia a fines de noviembre de 2021. De acuerdo a su relato, el supuesto abuso sexual ocurrió durante una “pijamada” de la que también participaban las hijas del acusado.

Según consta en una resolución del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia familiar y de Género de Quinta Nominación, por tres meses se ordenaron restricciones de acercamiento y comunicación entre el denunciado y las víctimas.

