Manzur y Jaldo se reunirán con intendentes y delinearán el año electoral

La cita será este mediodía en Casa de gobierno. En la previa, los jefes municipales ya acordaron unidad y defendieron los giros de fondos no reintegrables.

“A Tucumán no se le va a retrasar ninguna de las obras proyectadas. En la Argentina, la obra pública no se para”. Con ese mensaje, el presidente, Alberto Fernández, se despidió ayer del gobernador interino, Osvaldo Jaldo, en la inesperada cumbre en el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manzur. La puja con la Ciudad de Buenos Aires pone en vilo a las provincias del interior que, a su vez, tienen sus propios conflictos internos a la hora de repartir fondos a las intendencias. El cierre del año encontró al oficialismo dando batallas políticas. De eso se habló en el encuentro que mantuvieron Manzur y Jaldo en la Casa Rosada.

El gobernador en uso de licencia arrancó la reunión con su compañero de fórmula, dándole detalles de la reciente gira por Israel. Manzur no pierde de vista lo que pasa en la política nacional, como tampoco de lo que sucede en territorio tucumano.



Ambos regresarán hoy a esta ciudad para compartir un brindis con intendentes, comisionados rurales y legisladores que se realizará al mediodía en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El oficialismo cerrará el año con un mensaje de unidad, tal como lo expresaron ayer los jefes municipales justicialistas que compartieron un almuerzo en el que realizaron un balance del año que se va y proyectaron cómo se realizará la campaña proselitista del Frente de Todos en las distintas secciones electorales de la provincia.

La convocatoria se realizó en una vivienda de Barrio Sur de esta ciudad, que generalmente se habilita en tiempos de campaña. A la cita sólo faltó el jefe municipal de San Isidro de Lules, Carlos Gallía. Los intendentes remarcaron la necesidad de deponer cualquier vestigio de diferencias que hayan quedado desde la contienda interna de 2021. “Somos conscientes de que tenemos que trabajar juntos para que el Frente de Todos mantenga el poder en Tucumán de la mano de la fórmula que se disponga, que puede ser la de Osvaldo Jaldo y Juan Manzur”, resaltó el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros. Su par de Famaillá, José Orellana, coincidió en la necesidad de robustecer la oferta electoral del oficialismo y expresó que es necesario consolidar la unidad interna que han demostrado las principales figuras de la coalición gobernante.

Al ser consultados acerca de las críticas formuladas por la oposición respecto del reparto de recursos no reintegrables por parte del Poder Ejecutivo, tanto Monteros como Orellana coincidieron en que se ajusta a la legalidad y que la Casa de Gobierno tiene las facultades de realizar las transferencias que considere necesarias para promover las obras públicas en cada una de las jurisdicciones de la provincia. “Nada es ilegal y está dentro de las facultades que la ley le confiere al Ejecutivo. Entendemos que se trata de politiquería barata”, se explayó el intendente bandeño. Recordó que tanto el gobernador en uso de licencia como el mandatario interino han distribuido fondos también para los municipios de Juntos por el Cambio. “No pueden hablar de favoritismo cuando ellos, siendo Mauricio Macri presidente de la Nación, recibieron recursos extra y a nosotros, los peronistas, no nos llegaban partidas”, manifestó.



El famaillense, a su vez, ponderó que con los fondos asignados por la Casa de Gobierno, los municipios del interior tienen la posibilidad de avanzar con sus programas de obras públicas. “Nada está fuera de la ley. Todo está acorde a la normativa vigente, por lo que la denuncia que formula la oposición no tiene asidero alguno”, acotó.

Manzur y Jaldo llevarán hoy un mensaje de unidad dentro del Frente de Todos, más allá de las candidaturas. Intendentes, comisionados rurales y legisladores saben que no compartirán espacios en la lista de postulantes a cargos electivos, pero todos indican que están dispuestos a sumar para que el PJ retenga el poder en 2023.

