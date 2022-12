Alberto Fernández cruzó otra vez a la Corte Suprema tras el fallo que respaldó el reclamo a la Ciudad por la quita de fondos de la coparticipación. "Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no Derecho", aseguró el Presidente, que reiteró que el fallo es "incumplible". Además, criticó a la oposición: dijo que desde allí "juegan con el dólar blue" y que buscan llevarlo a él a un "pasillo sin salida", en una posición victimizada.

"Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es Derecho", dijo Fernández, que mencionó debilidades "jurídicas y de federalismo" en la cautelar que ordena restituirle fondos al Gobierno porteño.

"Lo sigo sosteniendo: el fallo es incumplible. Tiene que estar asignado en el Presupuesto, necesito tener los fondos necesarios (sic). No están ni en el Presupuesto 2022 y 2023", siguió Fernández.

En ese sentido, agregó: "Perdió todo criterio de justicia. Lo que beneficia a un sector de la política argentina". Y más tarde fue categórico: "La Corte se extralimitó de un modo muy peligroso y grave".

Duras críticas de Alberto Fernández a la Corte Suprema

En la serie de críticas que hizo a la Corte Suprema, el presidente dijo también que “la decadencia que estamos viviendo es el resultado de Cambiemos en el poder y de Juntos por el Cambio en la oposición”.

”Construyeron esta Justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente”, consideró y apuntó que “la Corte beneficia a un sector de la política argentina”.

“Este sistema les sirve a ellos, estigmatiza personas, las condena injustamente. Yo tenía una idea más atractiva de federalizar la Corte con 25 miembros, para garantizar que todo el país estuviera representado, pero si sigue haciendo las barrabasadas que hace, no es un problema de número de miembros sino de Estado de derecho”, agregó.

Según el Presidente, “vivimos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces”.

Alberto Fernández pidió que el FdT vaya a una PASO

Alberto Fernández reclamó al Frente de Todos que para las próximas elecciones vaya a una PASO y resaltó que el espacio está “competitivo”.

“Para eliminar las PASO hace falta una ley y nadie me demostró que existan los votos. El Frente de Todos tiene que darse un sistema armónico de convivencia y resolución de diferencias. Me voy a poner al frente de ese trabajo y voy a consensuar con todos”, explicó.

En ese sentido, llamó a que se presenten “los que quieran” y agregó: “Estamos absolutamente competitivos. No con la misma fortaleza que 2019, pero estamos absolutamente competitivos. Ningún pueblo se suicida, no va a repetir la misma historia. Mi primer deber es garantizar la unidad del Frente de Todos. Cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya y deje los pies adentro del plato. La mejor forma de hacerlo es sabiendo que todos tenemos lugar”.

Si bien el lunes parecía que el Presidente había dado marcha atrás en su decisión de no acatar la cautelar de la Corte, en diálogo con C5N sentenció: “No puede decirme que le pague a la Ciudad”.

Y amplió: “Es como si el Congreso me dijera ‘Presidente, usted no puede tener 20 ministerios’ o ‘el ministerio de la Mujer sobra’, no puede hacer eso. Como no puede decirme a mí cómo debo ejecutar el Presupuesto, o no puede decirme, preventivamente, porque es una medida cautelar, que le pague a la Ciudad. Y yo le digo ‘no tengo presupuesto’ y me dice ‘páguele igual’. Eso no lo puede hacer. Eso es meterse en el funcionamiento de otros poderes y esos son, claramente, hechos de una gravedad enorme”.