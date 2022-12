Alfaro cuestionó el giro de fondos a municipios oficialistas

El intendente de la Capital afirmó que "los $ 2.250 millones no llegan a los vecinos, tienen fines electoralistas". También cargó contra el gobernador Jaldo.

"Es más de lo mismo. Es más impunidad. Lo peor es que ese dinero no llega a los vecinos. Son fondos que se envían con fines electoralistas. Es una vergüenza lo que estamos viviendo", señaló al diario La Gaceta el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

Sus palabras están relacionadas al giro de fondos no reintegrables por parte del gobierno provincial a nueve municipios oficialistas, según se publicó esta semana en el boletín oficial.

"Cerca de $ 5.000 millones le vienen dado a Banda del Río Salí (en fondos no reintegrables). Para mí son ocho o nueve planillas de sueldo. Y Banda del Río Salí sigue siendo lo mismo o peor. Me duele que ese dinero no llega a los vecinos", insistió.

Alfaro, quien aspira a encabezar la fórmula gubernamental de JxC en 2023, señaló que la Provincia lleva girado unos $ 20.000 millones de aportes financieros no reintegrables a los municipios en 2022, pero consideró que eso no se tradujo en mejoras en el interior ni en beneficios para los vecinos.

Fallo de la Corte, coparticipación y críticas contra Osvaldo Jaldo

"La vergüenza más grande es que el Presidente (Alberto Fernández) haya juntado a los gobernadores para levantarse en rebelión y al otro día acató el fallo. Y el gobernador (Jaldo) no abre la boca ni dice nada. No tiene actitudes como las de los gobernadores de Córdoba o de Santa Fe. Se está rompiendo el Estado de Derecho, la República. El Presidente da lástima y vergüenza ajena", apuntó el jefe municipal de la Capital.

Sostuvo que los gobernadores del Frente de Todos “son manejados a látigo” y dijo que eso también se traduce en nuestra provincia, en alusión al Convenio de Asistencia Garantizada (conocido como “Pacto Fiscal” o “Pacto Social”). “Cuando no tenés autonomía económica no tenés autonomía política. Eso hace el “Pacto Social”, cuestionó.

"La gente está desesperada por cobrar planes y bonos. El 60% de los empleados de la provincia son estatales y el 40% son privados, cuando tendría que ser al revés. Esta es una provincia que vive solo si tiene la asistencia del Estado nacional", cerró.