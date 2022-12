Previo a su estreno se sabía que la nueva película de James Cameron, Avatar: el camino del agua, se perfilaba para ser un éxito en taquilla. Sin embargo, el propio director comenzó a prepararse ante un posible fracaso, pero en menos de dos semanas de que el largometraje llegó a la pantalla grande, la producción protagonizada por Zoe Saldana y Sam Worthington ha logrado alcanzar los más de 955 millones de dólares en recaudación a nivel mundial. Esto la convierte en el tercer film con mayor recaudación de 2022 y con algunas semanas, podría hasta superar a Top Gun: Maverick.

En solo dos semanas, El camino del agua ya pasó la barrera de Pantera negra: Wakanda por siempre que consiguió 800 millones, así como a The Batman que obtuvo 770 millones, Thor: Love and Thunder con 760 millones y Minions: The Rise of Gru con 939 millones. Actualmente la producción de Cameron está empatada con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura que generó en su paso por las salas de cine, 955 millones de dólares globalmente.

Se espera que la secuela de Avatar (2009) continúe dominando la taquilla las próximas semanas y es inevitable que en los próximos días, este largometraje de Disney y 20th Century Studios supere la barrera de los mil millones con un presupuesto de 350 millones. Este 2022 solo han habido dos títulos que sobrepasen esta cifra, Top Gun: Maverick con 1.48 mil millones y Jurassic World Dominion con 1.001 mil millones. Antes de su estreno Cameron estimó que la película necesitaría generar aproximadamente 2.000 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio en cuanto a ganancias. Sin embargo, algunos analistas consideran que la película alcanzaría será rentable cuando genere más de 1.500 millones de dólares.

Difícil llegar al número

Aunque Avatar: el camino del agua está demostrando ser uno de los films más exitosos del año, algunos especialistas aseguran que esta producción tendrá dificultades para llegar a los números que generó Avatar de 2009 que obtuvo 2.970 millones de dolares a nivel global. Esto se debe a que la taquilla mundial no se ha recuperado por completo de la pandemia y mercados importantes como China están experimentando un resurgimiento del virus de Covid. Además, la secuela no se proyectará en Rusia, donde la anterior película obtuvo más de 100 millones de dólares.

Al igual que con la primera parte, esta nueva entrega también ha tenido una gran respuesta en su versión IMAX: superó los 105.5 millones en este formato. Hasta ahora esta versión del film ha representado el 11.4% de las ganancias de este proyecto. “Avatar: el camino del agua está mostrando la gran resistencia en la taquilla mundial que esperábamos”, dijo Rich Gelfond, CEO de Imax. “En poco más de una semana de su lanzamiento, la película ha recaudado más de 100 millones en la taquilla de Imax sin signos de desaceleración”.

Por otra parte, en una entrevista con Esquire, Cameron reveló que la película habría durado más si no hubiera cortado escenas con violencia armada. El cineasta dijo que ya no está interesado en banalizar las armas en sus escenas de acción dada la violencia armada desenfrenada en Estados Unidos. “De hecho, corté unos 10 minutos de la película enfocándome en la acción de los disparos”, dijo James. “Quería deshacerme de algo de la fealdad, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Tienes que tener conflicto, por supuesto. Violencia y acción son lo mismo, según se mire. Este es el dilema de todo cineasta de acción, y yo soy conocido como cineasta de acción”.

Con un presupuesto de más de 350 millones de dólares, una tercera película de Avatar ya rodada y dos más previstas, Walt Disney Co. está apostando fuerte por El camino del agua. Esta epopeya sobre el azul profundo del océano, el esplendor natural, el proteccionismo ecológico y la perseverancia familiar, vuelve a sorprender al público y, posiblemente, a recaudar miles de millones. Podría ser el proyecto más ambicioso de Cameron hasta la fecha, lo cual es mucho decir para el cineasta de 68 años, autor de Titanic, Terminator y Alien. “No quiero hacer nada que no sean grande”, dijo el director. “Tarde o temprano me voy a caer de culo. Pero si no estás preparado para caerte de culo, no estás haciendo nada interesante”.

Antes de ir al cine a ver El camino del agua, puedes ver Avatar, que está disponible en Disney+.