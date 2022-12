Joseph “Jo” Mersa Marley, nieto de la leyenda del reggae, Bob Marley, murió este martes a los 31 años en forma repentina.

Según informó TMZ, “Jo” murió de condiciones relacionadas con el asma. Las fuentes del medio no ofrecieron mayores detalles sobre el deceso del artista, también dedicado al género del reggae.

Otros medios locales reseñaron que Mersa Marley fue encontrado sin vida sobre una motocicleta en Florida.

Joseph, esposo y padre de una niña, era hijo de Stephen Marley, reconocido director y productor de música desde los años 80.

Mersa Marley fue encontrado sin vida sobre una motocicleta en Florida. (FOTO: @jomersamarley)

El joven era conocido por canciones como ‘Burn it Down’, ‘Made It’ y ‘No Way Out’. Desde que se informó su muerte, sus seguidores y compañeros del mundo musical han expresado su pesar por la noticia a través de las redes sociales.

La Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, rindió tributo a Joseph y tuiteó: “Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto”.

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo”, añadió.

Joseph “Jo” Mersa Marley, nació en Kingston, Jamaica, donde pasó sus primeros años y asistió a la escuela preparatoria Saints Peter and Paul, lego se estableció en Florida. Fue al Miami Dade College y estudió ingeniería de audio antes de presentar sus primeros temas en 2014, generando diversas expectativas.

Su abuelo, Bob Marley, fue un pionero en el movimiento reggae y reconocido por canciones como Everything’s Gonna Be Alright, Get Up, Stand Up, Is This Love, I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry y más.

Al igual que “Jo”, Bob falleció a los 36 años tras padecer cáncer de piel en 1981. A pesar de su muerte a corta edad, el músico jamaiquino tuvo 11 hijos con 7 mujeres diferentes.

El padre de Jo Mersa, Stephen Marley, también tuvo una hija, Mystic Marley, que se dedica a la música.

La noche que quisieron matar a Bob Marley: 86 disparos, una bala en el brazo y teorías conspirativas



Hace 45 años, siete hombres armados entraron en la casa del músico jamaiquino. Dispararon contra él, sus músicos y su entorno. El rol de la política local en el atentado. El recital que no debía dar. Y la decisión que tomó después de recuperarse

3 de diciembre de 1976. La casona de la calle Hope estaba con

currida. Como siempre. Ya había anochecido. Bob Marley y sus músicos ensayaban para el concierto que tenían dos días después. Rita estaba en el living. Y en la cocina Don Taylor, el manager de Bob, buscaba algo para tomar. Los que no estaban eran los guardias armados que el gobierno le había puesto hacía unos días al cantante: civiles armados, más parecidos a parapoliciales que a integrantes de una fuerza de seguridad.

Mientras los músicos ensayaban la entrada de los vientos en una canción, Bob, aburrido de la repetición, fue hasta la cocina a encontrarse con Taylor. Faltaban veinte minutos para las nueve de la noche. Hasta ahí lo incontrastable. Después empiezan las versiones, lo impreciso, lo confuso.

Algunos hablan de dos autos, dos Datsun blancos, de los que bajaron siete hombres y empezaron a disparar a mansalva. Como en una película del oeste, uno de ellos tenía un arma en cada mano y apretaba el gatillo casi a ciegas. Hubo más de 86 disparos. Los tiradores que llegaron a la sala de ensayo hicieron fuego desde la puerta. Los músicos corrieron a esconderse en un baño que había en el fondo; cinco de ellos se amontonaron en la bañadera para protegerse. Otro de los atacantes fue hasta la cocina. Don Taylor quedó en medio del sicario y Bob Marley. Cinco disparos impactaron en el manager. Marley se tiró contra una pared. Pensó que ese sería su final. No tenía escape. Los ruidos y los gritos lo confundían. Sintió un ardor en el pecho y un fuego que parecía tirar de su brazo izquierdo. Cuando el atacante lo tuvo a su disposición, cuando Marley no tenía cómo evadirse, el tirador se retiró. Bob se lanzó sobre su amigo. Creyó que lo habían asesinado. Pero Don Taylor todavía vivía. Sangraba mucho. Un lago oscuro de una sangre negruzca se formó en el piso. Rita llegó a los gritos preguntando por Bob. Ella tenía un balazo en la cabeza, la sangre resbalaba por la frente, pero milagrosamente se la veía bien. Cuando el resto de los que estaban en la casa encontraron a Bob creyeron que había sido herido de gravedad. En su cara se había instalado una mueca de dolor, su remera y sus jeans estaban cubiertos de sangre. Pero era la sangre de Don Taylor.

Los tres fueron llevados al hospital. El estado de Taylor era grave (aunque se recuperó en unas semanas). Rita sólo tuvo que usar por un tiempo breve un vendaje en forma de turbante que cubría, en sus salidas, con un gorro rasta de lana. A Bob Marley una bala había rozado su pecho dejándole una escoriación mínima y se había instalado en su brazo. Allí quedó hasta su muerte. No se la pudieron extraer. Lo vendaron; parecía que en su brazo tenía una banda de capitán.

La noticia del atentado corrió por Kingston a gran velocidad. Al día siguiente fue tapa de todos los diarios y los cables la difundieron por el mundo.