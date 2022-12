Salud extiende plazo para el uso de recetas de digitales

Tras de la publicación de la normativa en el Boletín Oficial y luego de que cientos de pacientes se quejaran por la imposibilidad de acceder a fármacos, el Ministerio de Salud emitió un comunicado e informó un cambio en las recetas electrónicas, el cual se había decidido el 4 de octubre, en un encuentro del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Sin una comunicación oficial anticipatoria hasta el momento, se multiplican los inconvenientes en el acceso a los medicamentos. Sería inminente el envío de un comunicado oficial donde se anunciaría la prórroga de la medida establecida en marzo de 2020.

Durante esta tarde, luego de que se registraran inconvenientes en las farmacias y la queja de los pacientes, se realizó un encuentro en el Ministerio de Salud. En la reunión, se evidenciaron los problemas y se advirtió que tanto las obras sociales como las prepagas seguirían aceptando recetas médicas mediante foto hasta finales de febrero, en especial para aquellas personas con patologías crónicas y tratamientos prolongados.

El comunicado emitido por la cartera sanitaria indica que "las recetas digitales o electrónicas continúan siendo validas en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.553. En este sentido", expresa el documento, todas las recetas digitales/electrónicas de PAMI, obras sociales, sector publico o empresas de medicina prepaga que se venían utilizando siguen vigentes, como hasta ahora".

En otro punto, establece que en el caso de los pacientes con condiciones crónicas y tratamientos prolongados que venían utilizando este mecanismo, se tomarán como válidas las recetas emitidas hasta el 28 de febrero de 2023.

Ricardo Pesenti, presidente de Cofa, la entidad que nuclea a farmacéuticos de todo el país, aseguró que “este cambio había sido pedido por la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), porque ya no había ninguna necesidad de seguir sosteniendo las fotos, las fotocopias y otros formatos, cuando los médicos están atendiendo con normalidad. Además existe un riesgo en los controles porque la fotocopia se puede presentar más de una vez en muchos lugares. Sabíamos que era una medida que iba a salir, pero no sabíamos que se iba a publicar este lunes”. En tanto, el “PAMI sí tiene receta digital porque valida la competencia del profesional que firma y valida la firma”, aseguraron desde la cartera sanitaria.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, explicó que estas modificaciones se implementaron para terminar con las excepciones que había habilitado la pandemia para facilitar el acceso a tratamientos

“Durante el ASPO, la aceptación excepcional de las fotos de recetas físicas se tomó con el objetivo de evitar que la gente que necesitara medicación circulara, para de ese modo disminuir la transmisión del virus y el riesgo de contagio. Pasada la emergencia, resulta conveniente volver a los mecanismos anteriores, que garantizan una mayor seguridad porque tienen menos posibilidades de ser falsificados y alientan un uso responsable de los medicamentos”, señalaron desde el Ministerio de Salud en el comunicado emitido durante la noche del lunes.

Según explicaron, la “prescripción de medicamentos debe realizarse con todos los mecanismos de seguridad correspondientes: las recetas deben asegurar la identidad de pacientes y médicos y el medicamento prescrito debe estar autorizado por el ANMAT, ser identificado por su nombre genérico y formar parte de una indicación terapéutica validada científicamente, dentro del uso racional de medicamentos”.

De todos modos, estas modificaciones se pusieron en práctica, incluso, antes de que los propios usuarios (y muchos profesionales de la salud) supieran de su vigencia. Esto se tradujo en inconvenientes en el acceso a los fármacos y poca capacidad de los usuarios de cumplimentar los requisitos ahora impuestos por las autoridades sanitarias.

“Los mecanismos de excepción que se derogan con esta resolución no daban las garantías necesarias para cumplir con estos preceptos”, justificaron desde el Ministerio de Salud. Pero en esta realidad, según denuncian los propios consumidores en redes sociales y en las mismas farmacias, estos pasos necesarios no pueden afrontarse, al igual que se ven imposibilitados en el acceso a los medicamentos ya prescriptos con anterioridad. “Se espera que, a partir de la reglamentación de esta ley, se amplíen los prestadores que tengan este servicio y, por lo tanto, se simplifique la accesibilidad de los pacientes al medicamento”, argumentaron desde la cartera sanitaria, pero a menos de una semana de que comience el 2023, esta situación parecería no tener una resolución veloz.

