UTHGRA, UOCRA y UOM cerraron paritarias por arriba del 100%

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo, acordó un aumento salarial del 28% en tres tramos para el período 2022/2023, que se sumará al 78% ya pactado, por lo cual el incremento anual alcanzará el 106%.

El acuerdo firmado con las cámaras del sector prevé que la mejora del 28% se pagará de la siguiente forma: 10% en enero de 2023, 10% en marzo y 8% en mayo, en todos los casos no remunerativos.

De esta manera, el sindicato conducido por Barrionuevo se suma a otros que lograron revisiones salariales que permiten equiparar la inflación anual, cercana al 100%. Los Gastronómicos ya habían acordado un 60% de aumento en mayo pasado y luego un 18% adicional en septiembre, que conformaron un 78% hasta esta nueva recomposición para compensar el alza inflacionaria.

Evolución de los salarios y el impacto por la pandemia

El sector gastronómico fue uno de los más castigados por la pandemia: en mayo de 2021 se estimaba que habían cerrado unos 10.000 comercios del sector y que se perdieron más de 150.000 empleos. Sin embargo, la actividad se fue recuperando en la medida en que se flexibilizó la cuarentena obligatoria y hoy, según información difundida por el Ministerio de Trabajo, el empleo registrado en el sector hoteles y restaurantes aumentó un 25% en agosto con respecto al mismo mes del 2021.

En octubre pasado, Barrionuevo se quejó del aumento de los precios y propuso: “El Gobierno tiene que convocar en forma inmediata a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) para tratar de una buena vez por todas a los formadores de precios, aquellos que nos regulan la vida de tarifas, y frenar la inflación”.

“¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, no es bueno para nada”, afirmó el titular de UTHGRA. “Esto es un mal endémico”, aseguró a radio Mitre.

Lee también

Además, el sindicalista gastronómico hizo una advertencia por el agravamiento de los problemas socioeconómicos de la Argentina: “Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas porque en cualquier momento viene de vuelta el que se vayan todos”, dijo.

Al profundizar su cuestionamiento a la dirigencia política, consideró que “son todos primos” y que “los que están en el PRO, Cambiemos o el Frente de Todos han convergido juntos o han dado vueltas en una coctelera”. Y advirtió: “La gente no está harta, está repodrida. No quiere saber más nada. El poco interés que tiene se ve en la (poca) audiencia que tienen los programas de televisión políticos. La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas”.

Qué gremios equipararon salarios e inflación

En las últimas semanas hubo otros sindicatos que firmaron fuertes revisiones salariales. A mediados de diciembre, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, logró un aumento del 29% en cuatro tramos que, sumado al 76% acordado hasta noviembre, representó un incremento anual del 105% para los 430.000 trabajadores del sector.

El reajuste se pagará en cuatro tramos: 8% en diciembre, 8% en enero, 8% en febrero y 5% en marzo. Totaliza un incremento del 105% a marzo de 2023, con una revisión en febrero. El aumento acumulado a lo largo de 2022 será del 99,9%.

Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que encabeza Abel Furlán, acordó a principios de diciembre con las cámaras empresariales una nueva revisión salarial del 110% en el año paritario, que va de abril de 2022 a marzo de 2023, aunque no pudo conseguir un bono de $50.000.

El acuerdo del principal sindicato industrial del país, que se firmó en el Ministerio de Trabajo, contempló que al 65% de aumento obtenido en una primera revisión se pagará un 45% adicional en cuatro tramos: 11% en diciembre, 11% en enero de 2023, 11% en febrero y 12% en marzo.

Si se toma en cuenta el año calendario, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, el incremento obtenido por el sindicato de Furlán alcanza al 109,3%. Hasta ahora era del 98%, con lo que gracias al 11% pactado para este mes logró equiparar la inflación estimada para ese período.

El primer acuerdo salarial de 2023 fue el de la la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la Argentina (FTCIODyARA), que dirige Daniel Yofra, quien firmó la semana pasada un aumento del 41% para el primer semestre del año próximo.

El convenio, acordado con las cámaras del sector, establece que la mejora regirá desde el 1° de enero y se extenderá hasta julio, oportunidad en la que ambas partes pactarán el aumento hasta fin de año. También se estableció el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $210.080, que será abonado en dos cuotas, en concepto de participación en las ganancias de las empresas.

Noticia relacionada