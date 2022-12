Enojo en el kirchnerismo tras la decisión de Alberto Fernández

La decisión del presidente Alberto Fernández de, finalmente, acatar el fallo de la Corte Suprema que obliga al gobierno nacional a conceder el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a encender puertas adentro del Frente de Todos el cuestionamiento del kirchnerismo.

La primera lectura interna es que la decisión oficializada este lunes por el Jefe de Estado, es “unilateral”. Incluso, cerca del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, deslizaron que no hubo consulta alguna.

“Con los gobernadores se vino trabajando otra cosa durante estos días; entendemos que la decisión es unilateral”, aseguran desde la organización que conduce Máximo Kirchner y evaluaron que el bono TX31 -que son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER y que son títulos que nunca fueron licitados y emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti- “parece una cobertura para no tener consecuencias legales”, entendiendo que efectivamente de acatar el fallo del máximo tribunal se verán afectadas las transferencias al resto de las provincias,

Un dirigente con poder de fuego dentro del kirchnerismo calificó la decisión del presidente como “albertismo puro”, recordando otras acciones similares donde se hizo un anuncio y luego se dio marcha atrás, entre ellas la estatización de Vicentin en el 2020.

“Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley. Instruí a la JGM para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció este mediodía el presidente; en un descargo en el que también criticó la cautelar que había sido dispuesta por la Corte: “la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, sostuvo el presidente.

El jueves pasado, la decisión del máximo tribunal, obligó a una reunión de urgencia del presidente con 14 gobernadores. Allí se acordó el no acatamiento a la resolución de la Corte descripto como un “fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.

Con la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raul Jalil (Catarmarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), se acompañó la decisión del Poder Ejecutivo. Los gobernadores marcaban que “insólito” creer que “transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas”, y que esa evaluación era completamente falsa. “Esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, apuntaban con un comunicado en conjunto.

"No lo podemos permitir"

Luego de ello, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartieron un acto en La Plata donde se refirieron en duros términos a la decisión del máximo tribunal y también al posicionamiento de la Ciudad. “No puede ser que si se pierde una votación en el Congreso de la Nación vayan a golpear la puerta de los cuarteles del cuarto piso de la Corte Suprema de la Nación, como antes quizás iban a golpear los cuarteles de militares, no puede ser”, decía de Pedro. Mientras que Kicillof también se refirió a la situación bonaerense y puntualizaba: “El presupuesto de la Provincia tiene un techo. Estos recursos ya son insuficientes: aportamos el 40 por ciento y recibimos el 22 del PBI. No alcanza para mejorar la infraestructura. Los recursos que le quieren dar a la ciudad más rica del país salen de otras 23 y no lo podemos permitir”.

Cerca de Kicillof también confirmaron a Infobae que la decisión del gobierno nacional fue unilateral. “No hubo ningún tipo de consulta”, respondieron en La Plata y ponían en evaluación el camino que ahora tomará el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: es decir si aceptará el pago mediante ese mecanismo a 90 días o no.

Al momento del anuncio del presidente vía twitter, Kicillof se encontraba encabezando la presentación del programa Municipios por la Igualdad, junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y la subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández; funcionarios provinciales e intendentes.