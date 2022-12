¿Scaloni seguirá como DT de la Selección Argentina?

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, señaló hoy que Lionel Scaloni "seguirá siendo el director técnico de la selección", elogió el liderazgo de Lionel Messi "que hizo posible el triunfo" y dejó en manos "de los dirigentes del fútbol" la decisión sobre si continuará como presidente de la AFA.

Lo dijo en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno de San Juan, junto al gobernador Sergio Uñac, quien lo declaró ciudadano ilustre de la provincia, luego de visitar el santuario de la Difunta Correa en cumplimiento de una promesa que le hizo a "Deolinda", de quien es muy devoto.

Según publicó Télam, Tapia indicó que ganar la Copa del Mundo "fue cumplir un sueño como el que todos tenemos alguna vez y que, con mucho esmero y lucha, lo divisamos en el horizonte y trabajamos hasta que pudimos cumplir el objetivo".

Por otro lado, no descartó hacer un partido en Bangladesh, aunque dijo que "cuando el técnico (Scaloni) vuelva al país hablaremos de los amistosos" y que le gustaría que la selección juegue en San Juan, "porque queremos que estos chicos (jugadores) tengan el recibimiento que se merecen y que sea en el interior".

Asimismo, comentó que el título mundial, "fue uno de esos sueños", pero que "el primero de los mas grades, fue asumir cono presidente de la AFA el 29 de marzo del 2012, que fue muy difícil, porque veníamos de una AFA complicada, la AFA del 38 a 38, con elecciones suspendidas por la justicia, una Comisión Normalizadora que se adueñó del futbol y nos creó grandes males…".

"Nos propusimos recuperar la casa del futbol, recuperar la credibilidad y hacer mejoras, porque los clubes no cobraban, les daban cheques a 120 días, la gestión que había desfinanciaba a las instituciones y cuando asumimos había 2 selecciones y hoy tenemos 16, entre femenino, playa, juvenil, y grandes proyectos en desarrollo, que permiten que Argentina vuelva a ser lo que fue", apuntó Tapia

Con tono emocionado recordó que "a veces uno toma decisiones que a los demás no les gustan, como fue ponerlo al gringo (Lionel Scaloni) al frente del equipo técnico de la selección el 99 por ciento no estaban de acuerdo, pero no se animaban a decir nada y pensaban que estaba loco".

"Sin embargo - agregó- el tiempo demostró que no estábamos equivocados y que en un 1 año y 8 meses lograron tres títulos importantísimos, lo que demuestra que todos juntos podemos hacer las cosas mejor".

Por qué Scaloni

Sobre por qué eligió a Scaloni como técnico, Tapia dijo que "siempre de lo malo se aprende algo bueno", que pudo "ver como trabajaba el gringo cuando era parte del equipo de Sampaoli" y que cuando renuncia el anterior técnico, le pedí que dirigiera unos partidos que teníamos comprometidos y fui convenciéndome de que podía hacerlo".

Destacó de Scaloni que "poco a poco, con las fechas FIFA y los amistosos, fue concibiendo un verdadero recambio generacional en la selección, y formó un cuerpo técnico capaz, con jugadores con sentido de pertenencia como Placente, Mascherano, Samuel, Tocalli, Menoti Romeo, Aimar, con representaciones muy fuertes" y que gracias a eso, "hoy tenemos un proyecto de selección para 8 o 10 años".

Por su parte, recordó que "con México, de 11 titulares, 7 u 8 debutaban en un mundial y fue la única selección donde jugaron todos los jugadores de campo, excepto los arqueros suplentes" y que "no jugamos dos partidos seguidos con la misma alineación y salimos campeones del mundo", lo que "quiere decir que el cuerpo técnico que tenemos es el mejor del mundo, porque lo ha demostrado".

En cuanto a su contrato, Tapia dijo que "Scaloni y yo somos hombres de palabra. Ya lo hablamos y nos dimos el sí de palabra y cuando venga de viaje, vamos a terminarlo, por lo que no tengo dudas que va a seguir siendo el DT de la selección".

Ante una pregunta, el titular de la AFA dijo que "desde que llegamos a Qatar, sabíamos que seríamos los campeones del mundo" y relató que "nunca le llamamos a la chartera, que era Aerolíneas Argentinas, que preparara un avión para volvernos, porque sabíamos que jugaríamos los siete partidos".

En cuanto a Lionel Messi, Tapia dijo que "nosotros tenemos el mejor, destratado, maltratado, y costándole muchísimo, luchó como nadie para obtener el título que le debemos a nuestro capitán".

"Los argentinos tenemos eso de no reconocer cuánto hacen los demás por nosotros - dijo- y gran parte de este logro deportivo se lo debemos Messi porque logró aunar un plantel junto al cuerpo técnico con respeto, trabajo, un plan familiar y de amigos que obtuvo sus resultados".

"En el Mundial, el equipo que queríamos ver apareció contra México, cuando apareció líder Messi con un gol de su estilo y todo volvió a funcionar como queríamos y no paramos mas hasta el final", prosiguió.

Finalmente, Tapia recordó que "aquí como en todas parres, hay muchas cábalas y la mía es pedirle a la Difunta Correa que nos ayude y la verdad es que siempre estuvo ayudándolos en estos años".

Por éso, manifestó que "vengo a cumplir la promesa que le hice de traer la copa si la ganábamos", tras lo cual el presidente de la AFA compartió una celebración popular en el Parque de Mayo de la ciudad, con la presentación de varios números artísticos.