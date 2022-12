Las 9 series muy esperadas que se estrenan en enero 2023

Se trata de grandes historias que van a inaugurar el próximo año entre las que se encuentra la ansiada “The Last of us”. En qué fechas sale lo nuevo

El año se comienza a despedir y nuevas series están esperando que llegue enero para ver la luz. Un recorrido por algunas de las series más esperadas que se estrenarán en pocos días cuando empiece el 2023.

The Last of us

La serie The Last of us, basada en el aclamado videojuego del mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation, se estrenará finalmente el 15 de enero en HBO Max y está producida por Craig Mazin (Chernobyl). La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida y Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian), un experimentado sobreviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey, Game of Thrones) de una opresiva zona de cuarentena. Ambos deberán atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Vikingos: Valhalla

El 12 de enero llega a Netflix la segunda temporada de Vikingos: Valhalla, el primer spin off de la serie Vikings. La primera entrega tuvo una gran aceptación por parte de los consumidores y la posicionaron como una de la ficciones más vistas semanas después de su estreno. Los hermanos Eriksson, Freydis (Frida Gustavsson) y Leif (Sam Corlett) sumado a Harald Sigurdsson (Leo Suter), lidian con viejos y nuevos enemigos mientras recorren los confines del mundo en busca de poder y mundos por conquistar. La segunda temporada muestra a estos personajes poco después de la trágica caída de Kattegat. Los tres se convirtieron en fugitivos en Escandinavia y tienen que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Kattegat.

The Ring

El 6 de enero se estrena en Prime Video una superproducción inglesa. Se trata de The Rig que contará con seis episodios. Iain Glen (Game of Thrones) interpretará a Magnus MacMillan, Gerente de Instalación Offshore deuna plataforma y líder de la tripulación, mientras que Emily Hampshire (Schitt’s Creek) será Rose Mason, la científica y representante de la compañía petrolera. Magnus y su tripulación a bordo de la plataforma petrolera Kinloch Bravo, están estacionados frente a la costa escocesa en las peligrosas aguas del Mar del Norte. Cuando deben ser recogidos y regresar al continente, una niebla misteriosa y envolvente se extiende a través de ellos. La plataforma es golpeada por temblores masivos y se encuentran cortados de toda comunicación con la costa y el mundo exterior. La tripulación de la plataforma Bravo será llevada al límite tanto de su lealtad como de su resistencia, en una confrontación con fuerzas más allá de su imaginación.

Sky Rojo

La serie española en la que participa la actriz y cantante argentina Lali Espósito, estrenará su nueva temporada el 12 de enero en Netflix. De nuevo las tres chicas Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) serán las protagonistas de nuevas aventuras. Luego de lo sucedido en la segunda temporada, las muchachas pudieron empezar una nueva vida y hallar el amor en Almería. Pero mientras Romeo (Asier Etxeandia), siga sediento de venganza, dicha paz no durará mucho.

Fauda

La espera terminó para los seguidores de la exitosa serie israelí Fauda que podrán ver la cuarta temporada en Netflix a partir del 20 de enero. La ficción está basada en los hechos reales vividos por sus dos creadores Avi Issacharoff y Lior Raz (protagonista a su vez de la serie) mientras realizaban el servicio militar. En esta oportunidad, el agente se enfrentará con los terroristas del grupo Hezbollah en el Líbano y a su vez con militantes palestinos que habitan en Cisjordania.

That´s 90 show

Continuación de la serie That´s 70 show que trae de vuelta a los actores Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp, quienes dieron vida a Red y Kitty Forman en la serie original. Esta nueva entrega se ambienta en el año 1995 y la protagonista central es Leia Forman (Callie Haverda), hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon), que pasará el verano con sus abuelos en Point Place, donde conoce a una nueva y alocada generación de chicos. Podrás ver esta serie a partir del 19 de enero en Netflix.

Bad Batch

El 4 de enero llega a la plataforma de Disney+ la nueva temporada de Bad Batch que retoma meses después de lo acontecido en la primera entrega, en la que los Bad Batch continuarán su viaje por el Imperio tras la caída de la República. Se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una variedad de emocionantes misiones mercenarias que los llevarán a nuevos lugares inesperados y peligrosos. La segunda temporada está protagonizada por Dee Bradley Baker (American Dad) y Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) como la voz de Omega, Rhea Perlman (The Mindy Project) como Cid, Noshir Dalal (It’s Pony) como el Vicealmirante Rampart y Wanda Sykes (Black-ish) debuta como estrella invitada en la serie como Phee Genoa.

Your Honor

La serie protagonizada por Bryan Cranston estrenará su segunda temporada en Paramount+ el 15 de enero. El actor de Breaking Bad vuelve a interpretar al juez de Nueva Orleans, Michael Desiato. En esta nueva entrega Big Mo (Ward-Hammond) exige una lealtad feroz mientras lucha por expandir su imperio por toda Nueva Orleans con la ayuda de Little Mo (Machekanyanga). Mientras tanto Fia Baxter (Kay) se ve obligada a tener en cuenta la verdadera naturaleza de su familia a la vez que lidia con las consecuencias del tiroteo de su novio. Carl (Stanton) ahora está más decidido que nunca a seguir los pasos criminales de su padre, mientras que el intento de Eugene Jones (Flores Jr.) de vengar la muerte de su hermano ha creado una nueva cadena de eventos que amenazan con crear una guerra en las calles de Nueva Orleans.

Mayor Of Kingstown

La serie regresa con su segunda temporada el 15 de enero a Paramount+. Mike McLusky (interpretado por Jeremy Renner) ya está establecido como alcalde, intenta acomodarse en el juego de poder. En la segunda temporada la serie se meterá de lleno en el tema de brutalidad policial y su falta de códigos. Luego del motín en la cárcel sucedido en la primera temporada, McLusky deberá imponer de nuevo el orden en Kingstown. La serie creada por gran Taylor Sheridan (showrunner del universo de Yellowstone) tiene en su elenco a Dianne Wiest, Kyle Chandler, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley y Aidan Gillen entre otros.