Hugo Pizzi recomienda utilizar el barbijo

Ante el aumento de casos positivos de Covid-19 que se registra en la provincia, como en el resto del país y en el mundo entero, el infectólogo Hugo Pizzi, sugirió completar el esquema de vacunación y a volver a "calzarse" el barbijo al hacer uso del transporte público de pasajeros y al ingresar a lugares cerrados.

"El barbijo no pesa nada, apenas 3 gramos, debe llevarlo siempre y utilizarlo cuando suba a un colectivo o cuando vaya a realizar algún trámite en un lugar cerrado", expresó Pizzi en diálogo con Los Primeros TV. Sostuvo que "quien crea que no puede tener un disgusto con la variante de coronavirus que está circulando hoy, no está en lo cierto, porque aquellas personas que están internadas o lamentablemente fallecieron son aquellas que no se vacunaron".

Pizzi afirmó que llegó el momento de ser criteriosos y quienes no se hayan vacunado deben hacerlo. Así indicó que "el que tenga menos de 50 años debe tener cuatro dosis mínimo; y el que tenga más de 50 años debe tener puesta la quinta dosis sin lugar a dudas".

El especialista señaló que resulta imperdonable que en la Argentina todavía haya que lamentar el fallecimiento de personas por Covid-19, la semana pasada hubo 40 victimas, al señalar que "no tiene que morirse nadie por Covid-19 en Argentina, porque sabemos quién es el enemigo, cómo defendernos y tenemos las vacunas adecuadas. Entonces, es imperdonable que todavía tengamos que dar cuenta de personas muertas por esta enfermedad".