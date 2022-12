La historia entre Mauro Icardi y Wanda Nara no deja de sumar capítulos desconcertantes. Esta vez, durante un vivo de Instagram de la empresaria en el que aseguraba que están separados, el jugador del Galatasaray le respondió de manera contundente, sembrando así más dudas sobre la relación entre ambos.

"Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación", expresó Wanda durante la transmisión para negar cualquier vínculo amoroso con el cantante L-Gante.

Mientras Mauro le enviaba corazones en el chat del vivo desde Turquía, Wanda siguió: "Y si algún día tengo una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto". Ahí, Icardi respondió picante ante todos los que seguían el vivo: "Dejá de aclarar tanto que oscurece...". ¿Siguen juntos o no?

El saludo de Navidad de la mediática

En sus redes sociales Wanda Nara posó junto al árbol de Navidad

El video del beso entre Wanda Nara y L-Gante

“Se confirma el romance de Wanda Nara y L-Gante”, expresó Rodrigo Lussich en el programa Socios del espectáculo. Es que las imágenes eran certeras: la flamante pareja conformada por la empresaria y el cantante de la cumbia 420 dieron rienda suelta a su amor tras salir de un restaurante juntos.

Todo sucedió en la noche del lunes, cuando la pareja salió por primera vez solos. Si bien se venían filtrando imágenes, eran junto a un grupo de jóvenes recorriendo boliches, bailando y tomando tragos. Pero ahora se conoció un video saliendo de una cena íntima que los compromete aún más, dejando confirmado el romance pese a que ambos no se animaban aún a blanquearlo y dejaban la puerta abierta para la especulación.

En las imágenes se los ve subirse al auto, riéndose, cómplices y una vez en el vehículo no pudieron evitar besarse. “¡Qué chape fuerte!”, gritó Lussich sorprendido y agregó “¿están como tirados en el asiento”. “¿Podemos verlo de vuelta?”, pidió a la producción y comenzó a analizar las imágenes del video exclusivo que confirma la relación.

“Ellos apagaron la luz interior del auto sin embargo, se ve perfecto como esas bocas se unen y prácticamente se revuelcan en los asientos”, dijo con su humor característico. Lo cierto es que en las imágenes puede verse el movimiento de sus cabezas unidas, pese a la oscuridad.

Días atrás Yanina Latorre dio detalles, en un audio, sobre la relación de Wanda y L-Gante: “Lo que sé es que ella nunca se imaginó, que empezó jodiendo, como divirtiéndose para mostrar la ropita, el videoclip y qué sé yo. Y nada, vamos a hablar mal y pronto: se la gar… y le dieron vuelta los ojitos. Las palabras fueron: ‘Nunca nadie me gar… como él’”.

Si bien se creía que iban a oficializar en el cumpleaños de la rubia, el cantante faltó con aviso porque se encontraba en Uruguay. A su regreso, le declaró su amor en las redes y la invitó a cenar. “Feliz cumpleaños, reina. Te quiero un montón”, escribió el cantante junto a unos emojis de corazones rojos.