Jaldo: "No es lo mismo desobedecer que no poder cumplir"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo fue parte del encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández y del que participaron también mandatarios provinciales y miembros del Gabinete nacional, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Gobierno a pagar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en lugar del 2,32% que venía abonando actualmente.

"Basta de transferir más fondos a los porteños. Este es un país federal", afirmó el mandatario tucumano en la primera declaración pública que hizo sobre el grave conflicto institucional ya que el gobierno se niega a cumplir lo ordenado por la Corte.

Respecto de ese tema, comentó al diario La Gaceta, "una imposibilidad cierta y contundente en la aplicación de la medida. No es lo mismo desobedecer que no poder cumplir".

Jaldo reiteró que tanto el Presidente como sus pares son “respetuosos de la división de poderes, de los fallos de la Justicia y de las instituciones de la República”, pero advirtió que, bajo ningún punto de vista, se puede poner en peligro la asignación de recursos a las provincias. Y precisó que el Presupuesto Nacional 2023 no contempla partida alguna para hacer frente a lo que obliga la Justicia para entregarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

Advertencia

El jefe provincial advirtió que "se corre el riesgo de paralizar las transferencias de los recursos para que las provincias cumplan con algunos servicios y ejecuten obras públicas. Basta de que los fondos crezcan para CABA. Basta de dar a un solo distrito en desmedro de otras 23 jurisdicciones entre las que hay gestiones que llegaron por Juntos por el Cambio. Esto pone en riesgo el funcionamiento de todo el país".

Mansilla sobre el fallo de la Corte: “afecta a todas las provincias”

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, fue crítico con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y dijo, “nosotros miramos con preocupación esta medida de la Corte. Los vicegobernadores también estamos haciendo un comunicado porque no vemos con agrado que la Justicia se inmiscuya en la parte política. En algún momento se dio por decreto presidencial una resolución donde se aplicaban porcentajes más de lo que tenía a la CABA. Y hoy por decreto el Presidente tomó la misma determinación. No hay nada que legalmente no haya hecho bien el Presidente”.

Asimismo, declaró, “Obviamente vemos con preocupación cuando la Justicia invade el plano político. Lo mismo pasa cuando la política invade la justicia. El Gobernador está con el resto de mandatarios provinciales y el Presidente para emitir un comunicado. Es una situación delicada. Los vicegobernadores también estamos haciendo lo mismo”.

Sostuvo además, “Vemos esto con preocupación, mucho más con la situación que vive el país, tratando de salir adelante en lo sanitario y económico. Que pasen estas cosas nos hace poner en señal de alerta”.

Y concluyó, “Tenemos entendido de que lo que en algún momento se le dio a CABA se le saco a las provincias. El Presidente restituyó esos fondos a las provincias. La medida judicial nos afecta a todos. En estos meses tuvimos la posibilidad de hacer muchas obras en distintos puntos de la provincia y se hicieron con recursos que se restituyeron. Están las 24 provincias en contra de la resolución que tomó la Justicia porque nos afecta en parte igual a todas las jurisdicciones”.