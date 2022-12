En el contexto navideño que vive toda la provincia, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recorrió hoy el lugar en donde muchas personas se encontraban colocándose su quinta dosis o tercera de refuerzo.

"Estamos en la Dirección de Emergencias 107 y encontramos a todos realizando su labor con mucho empeño y vocación como siempre. También nos sorprendió ya que hay muchas personas vacunándose, la mayoría colocándose la quinta dosis y eso es muy bueno ya que sabemos de la importancia de la vacuna en estos momentos”, comentó el funcionario.

Al mismo tiempo que agregó: “En el mundo, la región, Argentina y por supuesto en Tucumán hay aumentos de casos, ayer hemos superados los 700 casos en un solo día, hoy tenemos 641 notificados superando una positividad del 50 por ciento, eso quiere decir que hay muchas personas que pueden estar portando el virus con un catarro leve, un resfrío o dolor de garganta y eso no es por el aire acondicionado en general, ni tampoco por alergia. Tenemos que pensar que por lo menos el 50 por ciento de esas personas tiene Covid. Lo que también sabemos es que, si están convenientemente vacunados, es decir si su última dosis no ha superado los 4 o 6 meses de colocación, el cuadro no pasará de eso como un síntoma gripal”.

Prevención por la Navidad, la primera herramienta es la vacunación

Con respecto a la prevención del contagio con la cercanía a la Navidad, el Ministro hizo hincapié en que la primera herramienta de prevención es la vacunación: “Debemos cuidar mucho a los adultos mayores, sobre todo a aquellos que no están con la última dosis cercana y aquellos que están aislados debido a alguna discapacidad y quizás en este tiempo recién tendrán visitas de familiares que pueden llevar el virus incluso sin saberlo. Es por eso que recomendamos usar barbijo si no nos queremos contagiar y la vacunación que es fundamental”.

“Hoy viernes estamos testeando a todos aquellos que lo soliciten en varios hospitales y lugares del interior, del mismo modo lo haremos para el 24 y 25 de diciembre, hasta las 14 horas. Recordamos a la población que se están realizando los hisopados a las personas mayores o con síntomas importantes como ser fiebre alta, falta de aire, o mucho cansancio, por otra parte, la persona que tiene síntomas leves debe aislarse para no contagiar a su familia", afirmó.

"Hemos sacado el límite de los 50 años para los hisopados con síntomas, que es el límite que incluso ha puesto Nación. Es decir que una persona que padece de comorbilidades, con riesgos como insuficiencia renal o algún tratamiento oncológico o más de 70 años y tiene síntomas, aunque sea leve se debe hisopar. No así las personas jóvenes con síntomas muy leves, en ese sentido la recomendación es usar barbijo y aislarse para no contagiar a su familia, por lo general el aislamiento hoy es de 5 días con reposo”, cerró.