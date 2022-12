La senadora Mendoza respaldó la decisión del Presidente

La parlamentaria nacional por Tucumán señaló que la Constitución no reconoce a CABA como provincia y que por lo tanto no debe recibir fondos coparticipables.

La senadora nacional del Frente de Todos por Tucumán, Sandra Mendoza, hizo un balance de la tarea legislativa que llevó adelante este año y opinó sobre el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo lugar a la cautelar del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que restituye el 2,95% de la coparticipación.

Sobre este último tema, la senadora oficialista respaldo la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar la decisión del alto tribunal, al señalar que "lo que ocurre con este tema, es que la Constitución Nacional no contempla a CABA como provincia y el fondo de coparticipación le corresponde a las provincias. Pero además, el fallo de la Corte no se puede cumplir por el solo hecho de que el Presupuesto Nacional 2023 ya fue aprobado y no está incluida esa cantidad de dinero".

Sostuvo que "por lo tanto si hay que darle a CABA esa cantidad de dinero, hay que sacarle a las provincias y eso es lo que nosotros como provincia acompaño al gobernador Osvaldo Jaldo y la decisión del Presidente también porque tenemos un gobierno federal y tratamos de trabajar mirando hacia afuera no solamente a CABA, que es una ciudad que es muy rica y que tiene muchos recursos, y nosotros en el interior no".

La senadora Mendoza afirmó que "creo que el interior necesita crecer, necesita tener presencia y eso lo ha tenido en este gobierno nacional. Tucumán tiene obras importantes y eso es gracias a un trabajo entre el Presidente con los gobernadores y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que las obras lleguen a todas las provincias. Por eso, creo que es importante defender nuestra provincia, defender el federalismo y que la Corte no decida lo que realmente ya está estipulado y como venimos trabajando".