Las fiestas son un momento para reunirse con amigos y familia, un tiempo para celebrar, festejar y relajarnos.

Sin embargo, con la excusa de la mesa exultante de platos que no acostumbramos a preparar en el resto del año, para muchas personas este es un momento de “todo permitido”, lo que provoca luego malestares o dolencias por haber comido en exceso, casi como si se acabara el mundo.

Por eso, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para que este sea un momento de disfrute desde lo emocional, que comamos rico pero teniendo a mano algunos tips que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Vamos a enumerar cinco errores que cometemos con nuestra alimentación en el periodo de las fiestas:

1 - El picoteo



El primer error es picotear durante todo el día porque comemos más desde lo emocional. Lo que te recomiendo es que intentes hacer las cuatro comidas al día y que planifiques qué y cuánto vas a comer.

2 - Comer en exceso



El segundo error es comer en exceso, y servirse porciones muy grandes en el almuerzo y en la cena. En esta época hay festejos muy seguido (familiares, laborales o entre amigos) y mucha comida a disposición.

Así que es una buena estrategia sumar frutas y verduras, y servirte en un plato todo lo que vas a comer así lo que ingerís lo hacés más conscientemente.

3 - Bebidas azucaradas



Estar atento a las bebidas y tragos dulces que tienen mucha azúcar añadida (iStock)

El tercer error es hidratarnos con bebidas con mucha azúcar. Recordá que siempre es importante hacerlo con agua o con bebidas sin azúcar, podés elegir alguna con algún edulcorante si necesitás hacer esa transición.

4 - Tener un plan B





El cuarto error es no planificar una opción un poco más liviana y saludable en la cena navideña o de Año Nuevo. Siempre es importante que haya una opción más liviana con frutas, con verduras, alguna ensalada y tené mucho cuidado con los aderezos. Evitá incorporar cremas, mayonesas, salsas pesadas y condimentá con aceite de oliva, limón, aceto, etc.

5 - Exceso de alcohol



Y el último, el quinto error y el más importante, cuidate con el exceso de alcohol, no solo por tu salud sino también por si vas a conducir. Tratá de intercalar siempre alguna copa de alcohol con dos de agua o alguna bebida sin alcohol.





Si bien no me gusta “contar calorías”, esta comparación te puede servir para entender qué puede pasar con los excesos en esta época: en una cena de Año Nuevo o Navidad podemos llegar a consumir unas 10.000 calorías, el equivalente a 5 días de alimentación normal.Las Fiestas no son momentos para hacer dieta y ponerse a contar calorías y obsesionarse con la comida. Sin embargo, sí es importante planificar y tener en cuenta este tipo de errores que se pueden subsanar y disfrutar de la mesa navideña sin que nos haga mal y esto perjudique nuestra salud.