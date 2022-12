El fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, luego del reclamo por la quita de los fondos de coparticipación del gobierno nacional a la gestión porteña, generó un fuerte cimbronazo en el peronismo, en especial en las provincias.

Los gobernadores, que dependen de esos recursos para ejecutar obras, vislumbran un perjuicio tangible e importante para sus respectivas performances en el año electoral, y culpan principalmente a la Justicia por una sentencia que consideran política. Atento al malestar y los reclamos públicos, Alberto Fernández intentará contenerlos este mediodía, al recibirlos en la Casa Rosada para discutir cómo enfrentar el recorte en el año electoral.

Por el contrario, como podía preverse con un fallo a su favor, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró la decisión del máximo tribunal, junto con las figuras afines de Juntos por el Cambio, que lo acompañaron en la sede del gobierno durante la emisión de un mensaje celebratorio, ayer por la tarde, que además tuvo un marcado tinte electoral.

“Esta decisión no afecta a las provincias, porque el Presidente nos sacó los fondos y no le dio un peso a ninguna provincia, sólo a Buenos Aires. No se entiende cómo algunos gobernadores van a venir a la convocatoria del Presidente cuando este fallo defiende el federalismo”, sostuvo.

El alcalde porteño argumenta que el fallo conviene a los gobernadores, porque genera la jurisprudencia necesaria para permitirles asegurarse de que el gobierno nacional, sea cual sea el color político, no pueda quitarles en el futuro porcentajes de coparticipación en forma arbitraria, como consideran ocurrió en 2020 en la sede gubernamental local de Uspallata.

En la Casa Rosada el fallo no tomó a nadie por sorpresa. Avizoraban una definición adversa de la Corte Suprema, y horas antes ya estaban al tanto de cómo resultaría. A pesar del enojo, durante la jornada analizaron con cuidado cómo contestar en público para sentar posición, mientras que, por lo bajo, empezaban a mostrarse en pie de guerra. Recién por la tarde Alberto Fernández lo cuestionó en público, y ahora limitarán las quejas al plano discursivo, pero analizan varios escenarios, deslizaron.

Quienes participan de la reunión

El presidente Alberto Fernández en Casa Rosada está acompañado por el ministro del Interior, Wado de Pedro; su par de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Participan de manera presencial los gobernadores: Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Prov. de Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca).

En tanto, mediante videollamada: Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz)