Se llama Marcos Maldonado y desde hace 12 años está radicado en ese país. Conmovido por el título de la Argentina, no le importó nada y salió a festejar. Mirá

La felicidad por la victoria del Mundial Qatar 2022 está presente en cada rincón del mundo donde late un corazón albiceleste. Desde Quesada, Costa Rica, hay un cordobés con la camiseta puesta y la bandera argentina siempre en mano para alentar.

Marcos Maldonado es originario de Bell Ville, en Córdoba, estudió Cine y Televisión en la Universidad Nacional de esa provincia y, en 2009, un amigo lo convenció de irse a probar suerte en el país caribeño. Sin saber lo que iba a depararle el destino, finalmente encontró un trabajo estable y también al amor de su vida.

Es el único argentino entre un poco más de 40.000 habitantes. Cuando terminó la final ante Francia y todo el sufrimiento de los penales, él no dudó que tenía que salir a festejar después de tanta tensión y sufrimiento.

Video: el festejo en soledad de Marcos alentando a la Selección

Quesada, al norte de Costa Rica. Creo que soy el único argentino pic.twitter.com/SvKn1l4koF — Marcos con S al final (@soywalas) December 19, 2022

Lejos de su país natal, Marcos lo hizo completamente en soledad, apenas con una bandera en la mano y cantando el clásico “Vamo, vamo, Argentina, vamo vamo a ganar...”. De inmediato al notar su presencia, muchos automovilistas y transeúntes que circulaban por el lugar lo acompañaron tocando sus bocinas.

“Con tanto tiempo, uno se acostumbra a extrañar. No dejo de extrañar a mi familia, mis amigos. Me hubiese gustado estar con ellos, sobre todo en Córdoba, pero como estoy acostumbrado, me lo disfruté igual. Terminó el partido y llame a mi papá, lloré con él. Siempre estamos conectados”, contó a TN con mucha emoción.

Marcos no dejó pasar la oportunidad de celebrar que Argentina es campeón mundial.

Con el sonido final del silbato, Marcos tomó sus cosas y salió con su esposa a festejar. Fue ella quien lo grabó ondeando la bandera y manifestando su amor por el fútbol y por su país. “Mi esposa me hizo el aguante. Si hubiese estado totalmente solo, capaz que no iba”, confesó entre risas.

Marcos compartió el video en su grupo de conocidos de trabajo y fue así como llegó a la página de Facebook del canal. También lo subió a Twitter, y un amigo cordobés le pidió su autorización para difundirlo en un medio local. “Es muy gracioso, mucha gente que conozco vio el video en el periódico”, aseguró.

“Desde afuera, se siente con mucha pasión también”, señaló. De hecho, Marcos salió a la calle porque quiso demostrar que no importa cuántos años ni cuántos kilómetros lo separan de su querida Argentina, porque el amor está intacto de todas formas.

