Como todos los años Google realizó un relevo de cuáles fueron las búsquedas más repetidas, por ejemplo, en el rubro del turismo. Entre el 1o de enero y el 30 de septiembre crecieron las consultas sobre 10 destinos específicos, entre los que figura un solo aporte argentino:

Madrid (España)

Río de Janeiro (Brasil)

Buenos Aires (Argentina)

Roma (Italia)

Barcelona (España)

Salvador de Bahía (Brasil)

Punta Cana (República Dominicana)

Florianópolis (Brasil)

Santiago de Chile (Chile)

San Pablo (Brasil)

Si se mira la lista de 30 destinos para el turismo, el Mundial de Qatar 2022 logró que la capital de ese país, Doha, apareciera en el puesto 14.

Mientras tanto, algunas de las ciudades argentinas que despertaron mayor interés fueron Buenos Aires (en el puesto 3 global), Iguazú (12), Mendoza (20), Córdoba (21), El Calafate (22) y San Carlos de Bariloche (27).

La Ciudad de Buenos Aires también apareció en el Top 10 de Google Vuelos para viajar entre el 20 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, pero ahí estuvo acompañada por tres destinos de la Patagonia: Bariloche, El Calafate y Ushuaia.

Argentina y Brasil fueron los países con más ciudades dentro del top 30 de las que más interés despertaron.

Para viajes locales, se destacaron Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, El Calafate, la ciudad de Córdoba (en el puesto 15), la de Mendoza (en el 16), Iguazú (17), Mar del Plata (22) y Salta (23).

En Brasil, los destinos más buscados fueron Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo (puesto 12), Salvador de Bahía (21), Recife (24) y Maceió (29).

Qué prefieren los argentinos para sus vacaciones 2023



La Costa Atlántica fue el destino más elegido y la playa señalada como prioridad. El porcentaje de los que no vacacionarán aumentó un 8,2% de un año al otro.

El Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó una encuesta sobre cómo planifican las vacaciones 2023 los argentinos. En la misma respondieron más de mil personas mayores de 16 años residentes en el AMBA y la ciudad de Rosario.



El 48,8% está seguro de que no se irá de vacaciones el año que viene, mientras que el 31,3% aseguró que sí y el resto se mostró indeciso. En comparación con la muestra del año pasado, el porcentaje de los que afirmaron que no se tomarán descanso aumentó un 8,2%: en el 2022 habían respondido esa opción el 40,6%.





En cuanto a los motivos de los que no descansarán durante el año se encuentra primero la situación económica particular (64,3% de los votos). Luego la siguieron "no tengo vacaciones" (19,3%); por trabajo (5,3%), temas familiares (2,7%), por enfermedad (1,8%) y otros motivos (6,6%).



En cuanto a qué tipo de vacaciones prefiere, la opción con más respuestas fue "Playa de día y salidas de noche" (38,9%). Luego siguieron: "recorrer distintos parajes de una o varias provincias (31,3%); hotel all inclusive (9,8%), conocer otras ciudades y tours culturales (7,4%) y otros (12,7%).



En cuanto a las prioridades a la hora de elegir destino, la mayoría (53,7%) dijo que donde vacaciona debe tener playa. Lo siguieron: montañas (16%); comodidades para los más chicos (5,3%); buena gastronomía (4,9%); excursiones (4,1%), vida nocturna (2,1%) y otros (13,9%).

Más cifras:

La mayoría dijo que tiene 15 días de vacaciones (28,9%). Las respuestas que lo siguieron en cuanto a los días que se tomarán son: una semana (21,7%), 10 días (19,7%), un mes (17,4%) y entre 3 y 5 días (12,3%).

El mayor porcentaje vacacionará en familia (50,2%), en pareja (26,1%), entre amigos (10,9%) y en soledad (10,7%). La mayoría manifestó que viajará en auto (52,9%), en micro (18%), avión (17,8%), en tren (9,2%) y moto (2,1%).

El 30,7% vacacionará en una casa, el 25,4% en un departamento, 21,1% en un hotel o hostel a un complejo de cabañas irán el 10,4% de los encuestados, un 4,7% lo hará en camping, 2,3% a un apart hotel y otros (9,2%).

Algo obvio es que enero (42,2%) y febrero (26,8%) fueron los meses más elegidos para irse, mientras que los siguieron diciembre (11,1%), marzo (10,7%), abril (3,5%) y otros (5,7%).