El famoso huevo de Instagram “se enojó”. La curiosa cuenta de la red social que ostentaba el récord de tener la foto con más likes de la plataforma, perdió el número 1 a manos de Lionel Messi y la situación no le cayó nada bien.



Una foto del capitán de la Selección argentina, campeona del mundo, que al momento del cierre de esta nota, ya superaba los 70 millones de me gusta, despojó el primer lugar a la ridícula, pero sencilla propuesta que había revolucionado Instagram cuatro años atrás.

Es por eso que la misteriosa persona que maneja la cuenta @world_record_egg, del autodefinido “huevo récord”, lanzó un contraataque y preguntó a sus 4,9 millones de seguidores: ¿Quién es el mejor de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo o Messi?

“Hace cuatro años nos embarcamos en una misión”, lanzó el huevo en sus stories de Instagram: “Nueve días después hicimos historia. Juntos”. Con esas palabras, en inglés, la cuenta inició un nuevo desafió a sus seguidores.

“Hoy, Lio Messi tomó la corona (por ahora), pero todavía tengo una pregunta”, publicó el huevo. La incógnita se reveló en la siguiente historia.

“¿Quién es el mejor de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo o Messi?”. Tal vez, ya resignados por haber perdido el primer lugar y sabiendo que será muy difícil recuperarlo, los administradores de la cuenta decidieron apostar por la polémica.



En enero de 2019 la cuenta @world_record_egg, que fue creada con el único objetivo de conseguir la mayor cantidad de likes en la historia, título que mantuvo hasta hace dos días. Después de ganar el Mundial de Qatar, comenzó una campaña en redes sociales para que la imagen del astro argentino sea la más likeada. “Si le diste like al huevo, sacáselo”, escribieron en Twitter varios usuarios. En esta misma línea, otros postearon: “Si no le diste me gusta a la foto de Messi, hacelo”.

Otro desafío del huevo de Instagram





Además de la polémica por el trono al mejor jugador de la historia, que quedó más que clara y resuelta en este Mundial, el huevo retomó una cuestión que se viralizó al comienzo de Qatar 2022, especialmente cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su mensaje de apoyo a los jugadores de su Selección, dijo que el nombre con el que se debe nombrar al fútbol, es soccer.

Por ahora, el resultado de la encuesta es abrumador: una amplia mayoría llama al deporte más popular del mundo por su nombre, fútbol o football, en inglés. Al parecer, el huevo entró en una mala racha.