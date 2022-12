Zelenski consolidó el respaldo de Biden y el Congreso

En el marco de la primera gira internacional desde que inicio el conflicto entre Ucrania y Rusia el pasado mes de febrero, el presidente Volodimir Zelensky recibió una gran ovación de los legisladores estadounidenses antes de dirigirse a una sesión conjunta del Congreso en Washington.

En el comienzo de su discurso, Zelensky dijo que “contra todos los pronósticos, Ucrania no cayó, está viva”. “Esta batalla no es solo por el territorio, no es solo por la vida y la libertad, es por la democracia en Ucrania”, agregó.

El jefe de estado prometió que su país "mantiene sus líneas y nunca se rendirá” ante Rusia, en su intervención ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense.

La ayuda estadounidense a Ucrania no es caridad, sino una inversión en seguridad, declaró el Presidente ucraniano. “Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejamos de la manera más responsable”, pronunció ante los parlamentarios que escuchaban atentos sus declaraciones.

Respaldo de la administración Biden

Por su parte, el presidente Joe Biden, expresó a Zelensky, su deseo de que la guerra acabe con una “paz justa”, mientras que el líder ucraniano aprovechó para agradecer a Washington su apoyo y recordar que la lucha continúa ante los ataques de las tropas invasoras.

“Agradezco a Biden por la calurosa bienvenida y aprecio profundamente todo el apoyo de EEUU y del pueblo estadounidense. Confío en que juntos seremos capaces de asegurar un futuro mejor, próspero y libre para nuestras dos naciones. La victoria de Ucrania será también la victoria de Estados Unidos”, fue el mensaje de Zelensky tras la reunión bilateral.

“La lucha de Ucrania forma parte de algo mucho más grande”, dijo Biden durante la rueda de prensa prometiendo que Estados Unidos prestará su apoyo contra la “agresión rusa” durante “todo el tiempo que sea necesario.”

El sistema de misiles Patriot que Estados Unidos está proporcionando a Ucrania reforzará “significativamente” las defensas aéreas del país contra los ataques rusos. Además, durante la reunión, ambos lideres acordaron en el envío de fondos destinados a paliar la crisis generada por el conflicto, con una inversión de 374 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria.

Biden hizo el anuncio en una rueda de prensa conjunta con Zelenski en la Casa Blanca, donde indicó que esos fondos, que serán canalizados a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), atenderán las necesidades de millones de ucranianos, como el acceso a la atención sanitaria, agua potable y calefacción.

