El Presidente reúne de urgencia a los gobernadores por la coparticipación

La cumbre será este jueves en la Casa Rosada tras un fallo judicial. Osvaldo Jaldo aseguró que no se tocará el dinero que le corresponde a los tucumanos.

Referentes del Frente de Todos (FdT) rechazaron este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.

Con este fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación favoreció a CABA en detrimento del resto de los distritos de todo el país. Lo hizo al dar lugar al reclamo de Horacio Rodríguez Larreta que busca quedarse con un mayor monto de coparticipación.

¿Qué dijo Osvaldo Jaldo?

Los gobernadores fueron convocados para este jueves a las 11.30 a la Casa Rosada con el fin de analizar las implicancias del fallo. La cumbre fue programada de urgencia por el presidente Alberto Fernández. Por esa razón, el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, extenderá su visita a Buenos Aires, donde realiza gestiones oficiales.

Jaldo ratificó que se defenderán los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán por los coeficientes preestablecidos. Por lo tanto, no permitirá un recorte de partidas. “Nuestra postura está asentada en el amplio sentido del federalismo, que establece un sistema de distribución histórico que se mantiene en el tiempo y que no puede ser afectado”, señaló al diario La Gaceta. En ese aspecto, voceros del máximo tribunal nacional aclaran que “las provincias no se ven perjudicadas con la solución, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”.