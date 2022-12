Alberto Fernández habló del desplante de la Selección argentina en Casa Rosada: “No me siento ofendido, ellos estaban cansados”.

El presidente también defendió el operativo de seguridad de la caravana y relativizó el impacto del campeonato del Mundo en su imagen: “El Mundial no ayuda en nada mi gestión política”.

“Hay muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relatiamente breve. Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa”, aseguró Fernández en un reportaje concedido al periodista Reynaldo Sietecase en radio Con Vos.

El jefe de Estado aseguró que no se siente ofendido por la actitud de los futbolistas porque ninguno lo agavió ni le dijo algo impropio. “Si la decisión estuvo vinculada a no involucrar el fútbol con la política, me encanta”, puntualizó. No obstante aclaró que la invitación a los deportistas no era partidaria, sino desde su rol institucional como presidente de todos los argentinas.

“Es verdad, debo ser el único Presidente que durante su mandato no recibió a los campeones del mundo, pero también soy el único Presidente que durante su mandato ganamos una Copa América y un Mundial”, agregó.

Además se refirió a los dichos del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien ponderó el operativo del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, como la única fuerza que actuó en durante la caravana: “Es muy difícil de organizar en las condiciones que había ayer en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. No califico a nadie porque creo que ayer todos habrán puesto su buena voluntad, pero eso puede ser una frustración que vive la AFA y la Selección por no llegar a la autopista, pero el operativo fue en base a lo que pidió la AFA”.

“Seguramente el jefe de la AFA tuvo la voluntad de que el recorrido fuera más extenso, pero era muy difícil de organizar en las condiciones que había ayer. Yo no califico ni descalifico a nadie, entiendo que ayer todos habrán puesto su mejor voluntad. Las cosas dependen de cómo uno las mira. Si solo ven que no pudieron llegar a la 9 de Julio eso puede ser una frustración que vive la AFA y la selección; pero si uno mira la alegría que hubo en las calles, el objetivo estuvo cumplido”, sostuvo el Presidente, quien aseveró que el operativo se desarrolló “de acuerdo a lo que pidió” la organización conducida por Tapia.

Defendió el feriado y destacó los festejos

Alberto Fernández contestó además las críticas por su decisión de haber decretado un feriado nacional para recibir a la Selección. “Me criticaron mucho, pero yo quería que todos fueran a festejar; no existen los feriados parciales, podía hacerlo en una ciudad sí y en otra no, además seguramente muchos rosarinos deben haber estado celebrando en el Monumento a la Bandera; ¿no tenían derecho a hacerlo?”, preguntó.