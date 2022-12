La Ciudad propone actividades culturales en el verano

La Plaza Independencia será el escenario propicio para la presentación de la Misa Criolla a cargo del Dúo Renacimiento, este jueves a las 20, en el marco del espectáculo "La Navidad en la Ciudad", organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En ese sentido, Carlos Ale, secretario de Desarrollo Social destacó que este es el comienzo de las actividades previstas para las vísperas de la Nochebuena y de todo lo que está programado para el verano.

Entre el jueves y el viernes estarán dispuestas las distintas ferias de artesanos en Barrio Norte, en la plaza Urquiza, con los puestos dispuestos de 18 a 1 de la madrugada. Además, este jueves, estará Papá Noel para recibir las cartas con deseos de los niños.

Mientras que este jueves, a las 21.30, subirá a escena “Tablao Flamenco” en el Teatro Municipal “Rosita Ávila”, ubicado en Las Piedras al 1.500. Las bailarinas Aimeé Pérez Navarro, Alejandra Reina, Ana Carolina Sandoval, Cecilia Navarro y Gabriela Escobedo, entre otras, desplegarán su talento en el show de este género musical español que se desarrolló en Andalucía.

Campaña en la periferia

Ale destacó que este miércoles al mediodía llevarán adelante una campaña en la periferia de la ciudad, a partir de la feria gourmet con la entrega de 300 raciones de comida en el barrio La Bombilla. Explicó que "la idea es sostenerla en el tiempo en distintos barrios con personas censadas de el barrio San Agustín y en la zona del Canal Norte, donde está la situación muy difícil".

El funcionario reconoció que Villa Muñecas, en la parte norte de la Capital, está considerada a nivel nacional como zona roja desde social, por eso apuestan a un trabajo más intenso de parte de las distintas áreas del municipio. En ese sentido, criticó que "el gobierno provincial no tiene un plan de contención social y mucho menos en la ciudad donde no está políticamente identificados con ellos y por eso no hace ningún aporte a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán".