Pensión por Invalidez ANSES: cómo solicitarla

Entre todas las prestaciones no contributivas de ANSES, se encuentra disponible una que corresponde a personas con discapacidad. Enterate cómo solicitarla.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se ofrece la Pensión No Contributiva por Invalidez para poder "acompañar a las personas con discapacidad" que puedan hallarse en situación de vulnerabilidad social, y precisen de algún complemento económico.

Para poder completar este trámite tendrás que solicitar el Certificado Médico Oficial (CMO), el cual podés pedirlo en cualquier hospital público o centro de salud.



Recordá que todos los trámites son gratuitos y no requieren gestores. Es decir, podés hacerlo vos mismo, sin necesidad de ningún intermediario.



Pensión por Invalidez: a quiénes le corresponde



Todas aquellas personas que acrediten una disminución del 76% o más de su capacidad laboral, y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, pueden pedir esta prestación.

¿Cuáles son los requisitos?

Estar incapacitada/o de forma total y permanente.

Tener menos de 65 años de edad.

Ni tu cónyuge o conviviente ni vos deben percibir jubilación, pensión, retiro o alguna de las otras Prestaciones No Contributivas (PNC).

No tenés que estar empleada/o en relación de dependencia. Ni tampoco registrada/o como autónoma/o, o monotributista del régimen general. Podés ser monotributista social.

Debés ser argentina/o nativa/o, o naturalizada/o (con al menos 5 años de residencia continuada) o extranjera/o (con al menos 20 años de residencia efectiva en el país).

No podés percibir ninguna prestación del Estado (nacional, provincial o municipal).

No debés tener ingresos o recursos suficientes. Los ingresos totales del grupo familiar (cónyuge o conviviente o en caso de que seas menor de edad, tu padre, madre o tutor/a) no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

No debés tampoco tener familiares legalmente obligados a brindarte alimentos. En caso de tenerlos, que no puedan hacerlo.

No estar detenida/o ni a disposición de la Justicia.

Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo que lo haya emitido a tu nombre (o de tu cónyuge / conviviente). Y, si sos menr de 18 años, a nombre de tus padres o tutor/a.

PNC por Invalidez: compatibilidades



La Pensión no Contributiva por Invalidez resulta incompatible con la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Algo que sí debés tener en cuenta, es que si venís cobrando cualquiera de estas prestaciones, en el caso de que se otorgue la pensión vas a dejar de percibirlas. Y en su lugar vas a poder cobrar las Asignaciones Familiar por Hija o Hijo o Asignación Familiar por Prenatal, según corresponda a tu caso.

PNC por Invalidez: trámite



El pedido de la Pensión No Contributiva por Invalidez se realiza exclusivamente a través de la plataforma mi ANSES.



PNC por Invalidez: monto

El monto de la prestación es igual al 70% de una jubilación mínima.

Cómo realizar el trámite

Paso a paso, te decimos como podés solicitar la prestación:

Entrá a mi ANSES. Vas a poder acceder con tu Clave de la Seguridad Social. En caso de que no la tengas podés crearla en el momento.

Verificá y cargá tus datos. En el menú, clickeá en Solicitud de Prestaciones. En caso de que tus datos personales y los de tu grupo familiar, no estén actualizados en mi ANSES, vas a poder hacerlo mediante Atención Virtual o acercándote a una oficina con turno previo y la documentación precisa.

Pedí la pensión eligiendo la opción Pensión no Contributiva por Invalidez. Y seguí los pasos que se te indiquen.