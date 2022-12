Villa Luján: vecinos del barrio reclaman por mayor seguridad

Convocados por la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Luján, los vecinos se congregaron en la tarde de este martes en las inmediaciones del barrio, donde además realizaron una marcha en reclamo por mayor seguridad, ante los reiterados hechos delictivos que ocurren en la zona y la posterior de un documento a las autoridades de seguridad.

La convocatoria estuvo coordinada por el párroco de la iglesia, Enzo Romero, junto a los vecinos quienes en forma pacífica y portando una bandera argentina recorrieron las calles del barrio, partiendo desde Av. Ejército del Norte y Don Bosco a horas 20.

El padre Romero expresó que se viven situaciones de mucha inseguridad en el barrio, y aseguró que "no dá para más. Estamos viviendo momentos difíciles, porque muchos de nuestros niños y nuestras familias terminan siendo vulneradas en sus derechos. No se puede circular con tranquilidad ni con libertad, no se puede disfrutar de la plaza, no se puede aprovechar los distintos momentos, porque son maltratados, violentados y a veces amenazados con armas de fuego", expresó el sacerdote.

Uno de los últimos delictivos que sufrió la comunidad parroquial, ocurrió durante la realización de un Pesebre, de cara a las celebraciones de Navidad. "Nuestros jóvenes estaban ensayando para el Pesebre con los niños, y fueron perseguidos" a punta de pistola robándole la motocicleta a uno de los colaboradores, precisó el Padre Romero.

"Se roba frente de la parroquia, a la par de la comisaría", indicó el sacerdote.

La marcha culminó con la presentación de un petitorio al Jefe de la Comisaría 7ma, para ser entregado al Ministro de Seguridad de la Provincia. En el documento expresan puntualmente: "cumplimiento con las leyes, tratados provinciales, nacionales e internacionales, en cuanto a los Derechos Humanos; la aplicación de la Ley de Vulnerabilidad (promulgada en septiembre); presencia constante de la Policía en toda la zona de Villa Luján"; entre otros.

Mirá la nota completa

Cobertura de la marcha en Villa Luján

Noticia relacionada