Si bien ya se retiró de la actividad profesional, el exdelantero albiceleste Sergio Kun Agüero también formó parte de los festejos de la Selección Argentina por el título obtenido en Qatar.

Íntimo amigo de Lionel Messi, Agüero compartió inolvidables momentos junto al diez argentino y los campeones del mundo tras la consagración mundialista. En ese marco, el exhombre del Manchester City recibió un regalo muy especial por parte del mejor jugador del mundo y lo compartió en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)

Como muestra en las imágenes, el Kun ya tiene entre sus manos el short con el que Lionel Messi jugó todo el partido, manchado de barro y con el número 10 estampado. Una verdadera reliquia. El short fue un pedido expreso de su hijo, Benjamín, y el astro futbolístico se lo concedió.

Además, por si fuera poco, Agüero mostró con orgullo la nueva camiseta que incluye la flamante estrella, el parche de campeón del mundo, las tres estrellas que tiñen el dorsal albiceleste, y la firma de Lionel Messi en la parte superior. Un tesoro que sin dudas guardará para siempre entre sus recuerdos más preciados.

Más información

Declararán ciudadano ilustre a Julián Álvarez en Calchín

A lo largo y ancho del país, se multiplican los reconocimientos a los jugadores de la selección argentina por obtener el tercer título en su historia como campeones del mundo, tras la victoria ante la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia, por penales. En este caso, la política local ingresará en escena para festejar a los suyos. Este miércoles será declarado como “ciudadano ilustre” Julián Álvarez -el hombre de la camiseta N°9- en Calchín, su pueblo natal de la provincia de Córdoba.

La población de Calchín, donde la Araña nació el 31 de enero de 2000, se apoderó en los últimos días del fervor popular. El pequeño municipio, de poco más de 3.000 habitantes, tendrá su cita especial esta semana con su hijo pródigo, que logró un desempeño sobresaliente tras el partido consagratorio en las semifinales contra Croacia, cuando marcó dos goles de los tres que convirtió Argentina.

El intendente de Calchín, Claudio Gorgerino, anunció que este miércoles “va a ser el asueto nuestro”, cuando todo esté preparado para recibir al joven que brilló el ex goleador de River Plate. “Toda la gente va a estar trabajando en eso. Va a ser declarado “Ciudadano Ilustre” y se le va a entregar la llave de la ciudad”, sostuvo el dirigente local en declaraciones a AM 530 y AM750.

Gorgerino sostuvo que el triunfo de Argentina en Qatar es una emoción, en particular, para Calchín, por “tener un campeón del mundo en el pueblo”. El jefe comunal recordó la infancia de Julián como “un pibe que siempre jugó, no solo en la escuelita de talentos, sino también en distintas escuelitas que venían a buscarlo”.

“Tiene una luz particular, esa calidez humana que muchos cracks no han podido tener”, expresó sobre el actual jugador del Manchester City. “Siempre tuvo la posibilidad de jugar en divisiones más altas y en campeonatos regionales cuando Calchín no participaba”, agregó.