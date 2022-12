Macri habló sobre Qatar: "Vivimos 30 días de pura libertad"

En diálogo con TN, este lunes a la noche, el expresidente Mauricio Macri aseguró que se vivieron "días de libertad" durante su estadía en el país oriental. "No compartí para nada la actitud de los equipos europeos. Si no les gustaba ir, no hubiesen clasificado o aceptado ir. Lo que hizo Alemania, Dinamarca no está bien. Vivimos 30 días en absoluta libertad".

El comentario fue en referencia a las críticas que se hicieron al gobierno qatarí por las "reglas" impuestas durante el mundial, en relación a las demostraciones homosexuales.

"Hay altísima homosexualidad en Qatar, ellos viven ahí, no se hace ostentación, pero viven con absoluta tranquilidad. Nadie tiene ningún problema, ningún conflicto. Tienen muchas cosas escritas que en la práctica no rigen más", afirmó el político.

Siguiendo la misma línea, el ex mandatario se mostró en contra de la decisión del gobierno nacional de decretar feriado el martes 20 por la llegada de la Selección Argentina.

"Me parece poco feliz que el Gobierno haya decretado feriado para mañana. ¿Por qué tienen que obligar a la gente que necesita trabajar? ¿Y los jujeños, los neuquinos? Ellos no pueden ir a la 9 de Julio, ¿Por qué no los respetan?". Luego agregó que espera "que se apoyen en la Ciudad para organizar el recibimiento, porque si lo organizan como el funeral de Diego va a ser una catástrofe esto".

En cuanto a la organización política del país anfitrión del mundial, Macri aseguró que "los qataríes construyeron el país en 40 años y en los últimos 10 más de la mitad. Esto es para los que piensan que no nos podemos recuperar después de los 40 años desastrosos que tuvimos".

Con respecto al partido final en sí, el expresidente comentó que vivió un "terremoto de emociones" que lo llevó a mirar los penales desde un televisor. "Mucho no me gustó que salga Di María, porque estábamos cerca del tercero y de golpe viene el penal, el empate. Yo entré en una depresión, porque jugamos el mejor fútbol de nuestra historia y en tres minutos se evaporó todo", dijo Macri.

En ese sentido agregó que "no hubo una final en la historia de los mundiales tan emotiva con esta" y que "todo Qatar quería que Messi gane: el estadio estaba lleno de camisetas argentinas y más de dos tercios eran extranjeros".

“Son bobos” los que lo tildan de mufa

El expresidente también se refirió a quienes lo tildaron de “mufa” por su presencia en el Mundial de Qatar. Dijo que quienes le endilgaron ese mote “son muy bobos” y acusó al gobierno nacional de orquestar esa campaña.

“Ellos que ganan con estas cosas bullying, que todo el tiempo agreden a los que piensan distinto. Es horrible como mensaje que aquel que está en el poder haga eso. Es la cultural del poder más oscura que tenemos en Argentina. Vino de lo más alto del poder, todos juntos alineados haciendo esa cosa espantosa”, aseguró.

Además, Macri dijo que la FIFA se encuentra mediando a favor del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte en su país.

“El tema se habló. La FIFA está preocupada. Está trabajando con discreción vía la federación de fútbol iraní, tratando de no perjudicar y agravar la situación”, afirmó, en su calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Finalmente, consideró que Qatar “está evolucionando”. “Entienden que estamos en un mundo en el cual cada uno tiene derecho a elegir”, indicó.

“Nosotros fuimos evolucionando. La libertad que hay acá hace 15 años no la tenías. Ellos creen en la libertad”, concluyó.

Fuente: Cronista - TN