Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi revolucionó las redes sociales con un posteo de Instagram que está cerca de convertirse en el que tenga más likes en la historia de esa red social.

Sí, el mejor futbolista del planeta, que viene de romper doce récords en la Copa del Mundo, también podría quedarse con una marca de Instagram.





En poco más de 24 horas, la publicación de Messi, un carrusel de fotos sobre la final, alcanzó unos 53 millones de "me gusta", y quedó cerca de la primera: la imagen del huevo, de la cuenta @world_record_egg que contaba con 56 millones pero en el último tiempo bajó a 55 a partir de una campaña viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Egg Gang ðŸŒÅ½ (@world_record_egg)

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió Messi en su cuenta donde tiene 400 millones de seguidores. "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!!", agregó el astro rosarino, además de agradecer el apoyo de los hinchas y de su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

El futuro inmediato de Lionel Messi en Argentina



El capitán de la Selección Argentina avisó que quiere jugar algunos partidos más pero no hay, por ahora, una fecha límite.

El capitán y figura del seleccionado argentino, Lionel Messi, abrió una puerta hacia al futuro al afirmar que quiere jugar algunos partidos como campeón del mundo, con un horizonte en el que asoman las próximas Eliminatorias camino al Mundial 2026 y la Copa América 2024.

Horas después de la tan anhelada conquista en Qatar, Messi afirmó que su idea era "seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo" y su frase alargó el clima festivo en Doha, con cierto alivio para toda la Argentina.



En la previa de la final, a un paso de concretar su gran sueño, el crack rosarino subrayó con énfasis que transitaba su último campeonato del mundo. El semblante de Messi postvictoria ante Francia, con la Copa del Mundo entre manos, resultó diferente: una versión más relajada, con la satisfacción del deber cumplido.

Messi llegó con un objetivo claro a Qatar, el mismo que tiene desde que se puso por primera vez la Albiceleste, y lo cumplió. Ya nadie puede sentirse en la posición de reclamarle nada ¿Será algo positivo? Ya sin presión alguna, quizás esto permita que continúe portando la cinta de capitán y luciendo la camiseta de cara a los próximos compromisos. Pero, ¿alcanzará para el Mundial de 2026?

EL PANORAMA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA 2023



La doble fecha FIFA programada para marzo, con dos partidos a disputarse en el país para mantener la felicidad mundialista, iniciarán una nueva etapa para Messi. En Argentina descuentan que dirá que sí para los siguientes compromisos, pero luego, transcurrido el tiempo, se verá si esa convicción continuará vigente.

"Quiero vivir unos partidos más siendo campeón del mundo". No sé si llegará al próximo Mundial, pero lo vamos a tener un tiempo más. Igual, hoy lo que más importante es disfrutar!pic.twitter.com/JumEwlBW3x

"Quiero vivir unos partidos más siendo campeón del mundo". No sé si llegará al próximo Mundial, pero lo vamos a tener un tiempo más. Igual, hoy lo que más importante es disfrutar!pic.twitter.com/JumEwlBW3x — Diego Borinsky (@diegoborinsky) December 18, 2022



¿HABRÁ LIONEL MESSI EN EL MUNDIAL 2026?



Según el sitio Doble Amarilla, "el propio Messi, en pleno bullicio y con los festejos en la Universidad de Qatar donde concentró durante casi un mes la selección Argentina, dio a entender a sus compañeros y el cuerpo técnico que juega la Copa América que viene en 2024 y lógicamente, no se baja de la locura Albiceleste por la Scaloneta".

Para cuando un nuevo Mundial se dispute, Messi tendrá 39 años. La idea de que diga presente no es descabellada, ni mucho menos, aunque deba reinventarse futbolísticamente.

Distintos factores entrarán en escena para saber si el rosarino, finalmente, aceptará un nuevo reto en su carrera. Acaso con la idea de extender marcas en la Selección y en los Mundiales, de hacerlas casi imposible para cualquier futbolista. Dependerá de él. Y ya sabemos que con Messi, todo es posible.