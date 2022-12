Lionel Ángel Carrizo nació en el Hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria a las 19.55 en pleno festejo argentino por el triunfo de la Selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Diego y Brenda fueron a ver la gran final entre Argentina-Francia cerca del Monumento Nacional a la Bandera para aprovechar para festejar con la victoria argentina pero su bebé decidió llegar al mundo ese mismo día, cuando la fecha estaba prevista para Navidad.

“Comencé a sentir contracciones a las 12.03, ni bien arrancó el partido”, dijo Brenda. “Todo el partido lo pasé con contracciones y una vez que terminó salimos para el hospital”, relató.

Lionel Ángel, en conmemoración a Messi y Di María, pesó 3.800 kg, cuando nación en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria a las 19.55 de este glorioso domingo 18 de diciembre.

“Lionel estaba decidido y después del gol de Di María pensamos llamarlo así” dijo Brenda.

En tanto su padre que se llama Diego en honor a Maradona, es fanático de fútbol y hasta jugó en Unión de Santa Fe y relata que sobre el nombre del bebé “estaban indecisos y contra Países Bajos decidimos ponerle Lionel”.

Diego contó que iban en el auto rumbo al hospital y veían a toda la gente festejando y Brenda con contracciones y ahí le dijo: “Gorda, no podés aguantar un poco”, entre risas. Después a la noche cuando fui a cuidar al otro hijo que tienen se puso a ver todos los festejos porque según dijo “Lionel Ángel no me dejó ver ni cuando Messi levantó la Copa del Mundo”.

Mundial Qatar 2022: la intimidad del vuelo de los campeones

La selección argentina que viene de consagrarse como campeona del mundo en Qatar ya está embarcada rumbo a Buenos Aires para continuar con los festejos, que comenzarán el martes 20 de diciembre en horas del mediodía en el Obelisco porteño para celebrar con los hinchas.

Durante la primera etapa del vuelo que partió este lunes desde Doha a las 4.44 horas de la Argentina, el avión la delegación albiceleste aterrizó en Roma a las 10.28 para realizar una escala técnica y se espera que arribe a Ezeiza pasada la medianoche.

Algunos jugadores de la Scaloneta aprovecharon para mostrar la intimidad del viaje con la Copa del Mundo en los asientos de la aeronave, como si fuera una pasajera más. Emiliano Dibu Martínez fue uno de los primeros en lucir con orgullo al preciado trofeo conseguido tras una emotiva final ante Francia, que se definió en los penales con una tarea clave del arquero.

“Le pude hacer upa”, escribió el jugador marplatense de Aston Villa. En la foto que compartió a sus seguidores en la red social Instagram se lo ve feliz al Dibu, con la copa en su poder. La frase alude a la arenga de la Copa América 2021 en la previa del partido ante Brasil en el Maracaná: en ese mensaje, Lionel Messi le recordaba a sus compañeros que el arquero no había podido conocer a su hija porque estaba concentrado con el plantel.

Se le sumó minutos más tarde el capitán del equipo. A Leo se lo observa con un semblante relajado con el conjunto de salida de la Selección en uno de los asientos del avión con ella, la Copa del Mundo. La que tanto tiempo quiso sostener entre sus manos, y pudo hacerlo en 2022, con 35 años y en un momento cúlmine de su carrera.

Más tarde llegaron las publicaciones de Nicolás Otamendi (uno de los más activos en redes) y Claudio Tapia, desde el avión. El presidente de la AFA tuiteó “allá vamos”, avisando que el plantel se está dirigiendo a la Argentina a reencontrarse con el pueblo.

Además, Guido Rodríguez también subió una foto en el vuelo rumbo a la capital de Italia para la primera escala previa a la llegada a Buenos Aires. “Yendo”, se limitó a informar con el trofeo a su lado, contenido por el cinturón de seguridad.