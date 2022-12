“Buen día, hermosa mañana, ¿verdad?”, decía el personaje de Guillermo Francella en la película Extermineitors 3. Recién comenzaba la década del noventa, exactamente se estrenó en 1991 y lo que nadie imaginó es que la tercera entrega de la saga de los policías torpes regalaría una escena icónica que años después se usaría de forma recurrente, transformada en cargada folclórica y hasta en un meme.

El actor volvió a hacerlo décadas después, con uno de sus personajes más queridos. En la escena, Pepe Argento se encuentra parado en la puerta de su casa, con las manos en los bolsillos, inflando pecho y con actitud triunfalista. Esta escena de Casados con Hijos volvió a reflotar el latiguillo que se transformó en un inevitable festejo de los hinchas del fútbol argentino cada vez que su equipo gana un partido importante. Sin distinción de camisetas, lo recrean todos, desde hinchas hasta jugadores.

En los últimos tiempos, él mismo había llevado la ficción a la realidad y había recreado la escena de forma recurrente mientras seguía la campaña que consagró a Racing -el equipo de sus amores- campeón y ahora, volvió a hacerlo, tras el triunfo de la selección ante Francia y la obtención de la Copa Mundial en Qatar.

Con una camiseta de la selección, bermudas, zapatillas blancas y un árbol navideño de fondo enfundado en banderas argentinas, Francella recibe una pelota, se pone los lentes de sol y repite con su risa y tono característico: “Buen día, hermosa mañana, ¿verdad?”, moviendo el brazo alentando. Pronto el video comenzó a generar reacciones en las redes sociales y a replicarse en distintos hogares, como suele acontecer luego de cualquier evento deportivo. Y esta vez, con más fuerza que nunca porque el festejo es generalizado.

La frase ahora trascendió al Mundial de Qatar 2022 y Guille hizo la versión post título.

Pero esa alegría a Guillermo Francella le subió más aún cuando vio el video de Lautaro Martínez, el delantero campeón mundial del que se hizo fanático desde su paso triunfal por La Academia (por su destacado desempeño en Racing fue vendido al Inter italiano), recreando su famoso video de "Hermosa mañana, ¿verdad?", que el actor solía subir tras cada triunfo fundamental de su equipo.

Filmado por su compañero de la selección argentina campeona del mundo, el mediocampista Enzo Fernández (elegido como mejor jugador joven del Mundial), Lautaro mirá a cámara, se saca los anteojos y repite el latiguillo: "Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?".

Qué dijo Guillermo Francella cuando vio a Lautaro Martínez haciendo su saludo triunfal

Y con respecto al video de Lautaro Martínez, es contundente: "Me puse muy feliz con el video, me reí a carcajadas. Lo adoro a Lautaro, como todos los de Racing. Y a Rodrigo (De Paul), el Huevo (Marcos Acuña)... Todos, todos... Y ni que hablar. Escucharlo y verlo a Lautaro haciendo el video me puso muy feliz", cierra Francella.