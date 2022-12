Dólar hoy: a cuánto abre la cotización este 19 de diciembre

El dólar blue cerró a $ 321 para la venta este viernes, en lo que representa el nivel más alto de la era de Sergio Massa como ministro. En tanto, el dólar oficial cerró estable a $178,5 para la venta y $170,5 para la compra en la pizarra del Banco Nación, mismos valores a los que terminó la jornada previa.

El dólar oficial abre 0,50 centavos arriba

Este lunes, el dólar oficial abre 0,50 centavos arriba y se vende a $ 179, en las pizarras del Banco Nación. En tanto, para la compra cotiza $ 171.

El dólar soja aportó US$ 470 millones en la semana y el Central pudo comprar US$ 361 millones

Esta semana el dólar soja sumó US$ 470 millones, lo que a su vez le permitió al Banco Central comprar US$ 361 millones. La liquidación de los sojeros remontó sobre el final de la semana: había arrancado con un US$ 67 millones y este viernes aportó US$ 107 millones.

De este modo, en lo que va de esta nueva edición del dólar soja que arrancó el 28 de noviembre con un tipo de cambio diferencial de $ 230 ya se liquidaron US$ 1.824 millones.

El dólar soja se había pinchado en el arranque de esta semana. Entre lunes y martes rondó los US$ 60 millones diarios y el miércoles cayó a US$ 50 millones. Pero la tendencia mejoró en las últimas dos ruedas, con US$ 179 millones el jueves y US$ 107 millones este viernes.

Los analistas del mercado marcaron que detrás de esa baja estaba el efecto de la sequía que hace que los productores sean más cautelosos y ante la perspectiva de que la próxima cosecha sea mala prefieren guardar soja vieja antes que liquidarla.

Un estudio de GERES (Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social) indicó que según el balance del Banco Central actaualizado al 7 de diciembre último, “las reservas netas del BCRA se ubicaron en USD 4.222 millones”.

Mientras que las reservas líquidas fueron negativas en USD 1.901 millones, compensaron los USD 3.538 millones correspondientes al oro y otros USD 2.585 millones equivalentes en DEG (Derechos Especiales de Giro) otorgados por el FMI. Las reservas totales se situaron entonces en los USD 39.007 millones de dólares.

El directorio del BCRA mantuvo sin cambios el jueves la tasa de referencia del 75% nominal anual, luego que datos mostraron una marcada desaceleración de la inflación intermensual en noviembre. El organismo explicó que continuará observando la evolución de la tasa de inflación, que marcó una desaceleración en noviembre, tanto en el nivel general, 4,9%, como en la inflación núcleo, 4,8 por ciento.

El dólar blue cerró a $321 este viernes

La divisa extranjera en el mercado paralelo cotizó con una suba de $1 respecto del jueves y cerró a $ 321 para la venta este viernes.

​Se trata del nivel más alto de la era de Sergio Massa como ministro.

El dólar oficial también cerró estable a $178,5 para la venta y $170,5 para la compra en la pizarra del Banco Nación, mismos valores a los que terminó la jornada previa.