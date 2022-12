La Selección vuelve al país con 52 millones de dólares

El Mundial de Qatar 2022 es la Copa del Mundo que mayor cantidad de dinero entregó a las selecciones y tiene un aumento de 40 millones de dólares con respecto al Mundial de Rusia, que en ese entonces incrementó un 12% el dinero en premios a comparación del Mundial de Brasil.

La FIFA anunció en junio un presupuesto general de más de 1.600 millones de dólares, del cual se destinará el 30% (440 millones) para repartir entre las selecciones.

De los 440 millones de dólares, el campeón se lleva 42 millones y el otro finalista, 30 millones. A su vez, quienes ocupan el tercer y cuarto puesto reparten 27 y 25 millones, respectivamente. Asimismo, del quinto al octavo tienen 17 millones por equipo.

A su vez, todas las selecciones reciben 1.5 millones de dólares para cubrir los gastos que tengan que ver con los preparativos de los partidos, los viajes y alojamiento.

Premios para las selecciones en el Mundial de Qatar 2022

Campeón: US$ 42 millones.

Subcampeón: US$ 30 millones.

3° puesto: US$ 27 millones.

4º puesto: US$ 25 millones.

5º a 8º puesto: US$ 68 millones (US$ 17 millones por equipo).

9º a 16º puesto: US$ 104 millones (US$ 13 millones por equipo).

17º a 32º puesto: US$ 144 millones (US$ 9 millones por equipo).