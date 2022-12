Messi anunció que seguirá jugando en la selección

Lionel Messi cumplió el sueño de toda una vida. Después de protagonizar un partido frenético en el estadio Lusail contra Francia, el número 10 de la selección argentina pudo celebrar ser campeón del mundo en Qatar.

“Una locura. Se hizo desear, mirá lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, dijo en diálogo con TyC Sports.

Acto seguido, confirmó que después de levantar el trofeo más preciado, no se retirará del combinado nacional y seguirá jugando con la camiseta celeste y blanca. “Qué va haber después de esto, Copa América, Mundial, tanto había luchado en mi carrera y se me dio al final de la carrera. Disfruto tanto estar en la Selección. Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”.

Al igual que sucedió durante toda la Copa del Mundo en Medio Oriente, el capitán de la selección argentina volvió a ser vital para el equipo de Scaloni. Anotó el primer gol en la final ante Francia y convirtió su segundo tanto en el complemento del tiempo suplementario. Cuando parecía que el partido decisivo iba a terminarse, Mbappé volvió a igualar el juego y llevó la final del mundo a los penales.