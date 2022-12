Comenzó el Mundial Qatar 2022 como suplente, pero después del golpe recibido con Arabia Saudita, ingresó como titular ante México y se consolidó como un pilar fundamental del mediocampo del campeón. Enzo Fernández recibió el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo, ese premio que alguna vez recibió Kylian Mbappé, la figura que anotó tres goles, pero no pudo sumar su segunda estrella internacional, debido a la gran actuación del Dibu Martínez en los penales.

El ex River y Defensa y Justicia aseguró que “no tiene precio” haber escrito uno de los capítulos más importantes de la historia del deporte nacional luego del triunfo frente al combinado europeo en la serie desde los doce pasos por 4 a 2, tras igualar 3-3 en tiempo suplementario.

"Se la llevamos al pueblo argentino"

“No tiene precio ganar un Mundial con mi país, no voy a olvidar nunca más en mi vida este momento, porque además estoy con toda mi familia”, dijo el volante después de la hazaña en declaraciones brindadas a a la transmisión oficial. “Se lo dedico a mi familia, que están en la tribuna. Hicieron un gran viaje. Y también se lo dedico al grupo de jugadores”, cerró la figura que confirmó que tendrá garantizado su lugar en la Albiceleste en el futuro.

Enzo Fernández fue titular y con 21 años ganó su primera Copa del Mundo. Además, se llevó el reconocimiento individual como mejor protagonista del certamen y su proyección alimenta las esperanzas de los fanáticos. “Me nace así. Dios me dio un don. Ganar un Mundial con mi país. Toda mi familia acá. Jamás me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Esto es para mi familia que hicieron un viaje muy grande”, insistió.

Enzo se crió en el seno de una familia muy humilde de San Martín, donde compartió techo con su papá Raúl, su mamá Marta y sus cuatro hermanos, Maxi, Rodrigo, Sebastián y Gonzalo. Y rápidamente empezó a tener una pelota entre los pies. Empezó a jugar de chiquito en el baby fútbol del club La Recova.

Y cuando recién comenzaba la escuela Primaria, lo vio Pablo Esquivel, un captador de talentos de River, que en la actualidad sigue trabajando en el club de Núñez. "Yo dirigía a un club de Villa Ballester y me tocó enfrentarlo. Y la rompía toda. Lo vi muy inteligente ya de tan chiquito", le contó Esquivel a Clarín.

Y su narración siguió sobre cómo se dio la llegada de Fernández a River. "Le comuniqué a Gabriel Rodríguez y a los técnicos de las categorías más chiquitas que había un jugador 2001 de San Martín que jugaba bárbaro y me dijeron que lo fuera a buscar. Entonces, empecé a investigar dónde vivía, di con la casa y me presenté ante los padres. Hablé con Raúl y Marta, sus papás, que son unos fenómenos. En ese momento ellos me decían que preferían esperar porque era muy chiquito y yo les decía que era mejor desde ese momento porque llevaba un tiempo adaptarse a la cancha grande. Después de tantas idas y vueltas los pudimos convencer a los padres y lo llevamos al club", relató Esquivel.

“A Enzo lo tuvimos desde preparatoria. Lo invité a jugar en Parque Chas y Pablo Esquivel y Luis Pereyra me lo alcanzaron. Y al mismo tiempo que jugaba al baby, con 7, 8 años, lo llevamos a River”, recordó Gabriel Rodríguez, coordinador de las Infantiles del club de Núñez.

Pero el cuento de hadas de Enzo iba a tener sus dificultades, las que empezarían con la entrada a la adolescencia. “Tuvo altibajos e irregularidades que tuvieron que ver con el desarrollo físico, que es normal en los chicos. En especial cuando entran en la adolescencia. Era petiso, un poco gordito y necesitaba estilizarse y cuando se dio ese crecimiento le dio más rapidez. Pero el paso por Novena, Octava y Séptima le costó. A tal punto que en charlas que tuve con él me insinuó que quería irse. Jugaba en Liga Metropolitana, no en AFA y entendía su malestar. Pero confiaba en que podía pelearla y lo convencí”, contó Rodríguez, quien hoy ve en Enzo a un jugador con “panorama de juego y toque fino, muy similar a Modric”.