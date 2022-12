El intendente Germán Alfaro y el diputado Roberto Sánchez volvieron a mostrarse juntos en un acto político. Fue esta noche, durante el acto de inauguración de un busto en homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín en la plaza ubicada en la zona de los túneles de calle Suipacha, entre Córdoba y Mendoza.

El reencuentro de Alfaro y de Sánchez fue seguido con atención dentro de las filas de la alianza opositora, luego de los roces que tuvieron en las últimas semanas por el armado de Juntos por el Cambio en Tucumán.

Al finalizar el evento, el diputado aseguró que "estamos en Juntos por el Cambio desde el 2015 y hemos tenido unas muy buenas elecciones el año pasado, es muy valioso estar aquí compartiendo este acto", señaló.

Por su parte, el mandatario capitalino señaló: "Estamos trabajando en unidad para volver a los valores de la democracia que hoy, si nos viera Alfonsín estaría desilusinado. Usan a los pobres como reenes para mantenerse en el poder. La democracia es el mejor sistema", sentenció.

En cuanto a su relación con Sánchez y la interna por ocupar un lugar en las Elecciones 2023, dijo: "mucho más se habla de lo que es en realidad, con Roberto siempre tuve una buena relación", afirmó.

La conmemoración se gestó a partir de una iniciativa del concejal Agustín Romano Norri, presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante capitalino. Participaron además de Alfaro y de Sánchez, la senadora Beatriz Ávila y el ex intendente radical Rubén Chebaia, entre otros dirigentes del Partido por la Justicia Social y la Unión Cívica Radical.

Hace 39 años, la Democracia regresó a la Argentina

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín se levantó temprano. Era, por costumbre, un hombre madrugador. Se asomó desde la ventana de la suite que ocupaba en el hotel Panamericano y miró hacia la avenida 9 de julio, donde la fiesta por la vuelta de la Democracia no se había tomado descanso. Eran muchos los que llegaban a Plaza de Mayo, a la plaza de los Dos Congresos y a lo largo de la Avenida de Mayo para conseguir una ubicación privilegiada después de una noche de vigilia. Él, en cambio, había dormido bien. Desayunó liviano -”no recuerdo si tomé un café o un té”, dijo en una entrevista en 2005- y se vistió para comenzar la mañana que la vida de los argentinos cambió para siempre.

“Estaba muy emocionado, muy sensible. ¡Los políticos no somos de piedra, tampoco! Y era muy optimista, pero la situación me demostró que era muy difícil”, contó aquella vez. “Pero no fue por un momento en especial. Fue la asunción, toda, desde el principio hasta el final. Primero, el juramento ante la Asamblea del Congreso. Recuerdo mucho también el paseo por la avenida de Mayo, impresionante ver las caras de los que se agolpaban en la calle. Pero sin dudas, lo más maravilloso fue el acto del Cabildo, porque pusimos al revés la plaza. Había un colorido extraordinario. Estaba el pueblo…”.