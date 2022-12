La odisea de un tucumano varado en Perú por el estallido social

Los ojos de la comunidad internacional se mantienen puestos en Perú luego de que estallara una crisis política con la destitución de Pedro Castillo como presidente del país latinoamericano.

Si bien a lo largo de los días las protestas se han intensificado y la situación se mantiene incierta para el pueblo peruano, quienes también han resultado afectados son los turistas que no han podido salir del territorio para regresar a su país de origen.

El drama de un tucumano

Asimismo, un tucumano relató que está atrapado en un pueblo de Cusco desde hace varios días. Su novia, amigos y familiares están desesperados, pues no encuentran solución por parte del Estado Argentino.

Juan Manuel, como cientos de miles de turistas en el mundo, visitó la ciudad de Cusco, en Perú. Pero lo que no imaginó, es que quedaría atrapado por culpa de un estallido social y político que ya lleva decenas de muertos y que no parece tener un pronto final.

"No tienen ni para comer con las ollas populares. Así como hay gente que no les permite salir, hay personas que los ayudan. No pueden ni volver a Cusco ni pasar a Bolivia. Los peruanos están hostigando a los turistas, les dicen que van a pasar la Navidad en el piso", alegó Iliana, la pareja de Juan Manuel a Los Primeros +.

El panorama es desalentador, sobre todo para los argentinos, ya que según Juan, de los 100 viajeros que llegaron hasta Checacupe, solo quedan 20. “El Cónsul boliviano se llevó a todos los bolivianos nada más, el Cónsul italiano les dio hospedaje pago hasta que liberen todo, los alemanes se fueron en una combi privada”, contó.