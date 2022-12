Pellegrini pidió la unidad de JxC y criticó a Campero

Durante esta semana, la mesa de Juntos por el Cambio quedó constituida pero sin la suscripción del partido CREO y de la UCR.

Ante este panorama, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, se inclinó por la fórmula compuesta por Roberto Sánchez y Sebastián Murga. Además, criticó la actitud del intendente Germán Alfaro y lo señaló como el elemento de ruptura de Juntos por el Cambio.

La reacción del PJS

En respuesta a lo dicho por el jefe municipal de la Ciudad Jardín, el legislador del PJS, Raúl Pellegrini se expresó en Los Primeros+

"Es una nueva provocación. Mariano Campero nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones. No hay margen para la falta de unidad. Le pido que baje un poco la soberbia y el resentimiento, no se ha recuperado de la derrota del año pasado. Debe acompañar para que seamos gobierno y no apelar a las divisiones en Juntos por el Cambio", señaló.

"Hace falta la figura de Alfaro y Sánchez para que seamos gobierno en Tucumán. Hoy, Juntos por el Cambio existe y no. Existe con la sociedad que piensa de manera diferente a este gobierno. No existe porque no estamos constituidos formalmente", siguió.

Pellegrini se mostró optimista en cuanto a una futura unidad de los sectores para terminar de conformar Juntos por el Cambio en Tucumán.