Cinco casos confirmados de "virus del camello" en Francia

Los primeros confirmados en la selección de Francia fueron Dayot Upamecano y Adrien Rabiot. El último, Kingsley Coman. Los tres futbolistas presentaron síntomas de una enfermedad respiratoria conocida como “virus del camello”: los dos primeros se perdieron el partido del miércoles ante Marruecos por las semifinales de Qatar 2022. El tercero está en duda para el encuentro decisivo del domingo ante la Argentina. Ahora, una nueva señal de alarma se encendió: Raphael Varane e Ibrahima Konaté también son víctimas de este virus, según informa el diario L’Equipe.

La delegación gala, que se entrena al aire libre en Al-Khor, extremó los cuidados y su entrenador, Didier Deschamps, espera contar con todos sus futbolistas para revalidar el título conseguido hace cuatro años en Rusia.

“Coman no estaba disponible al 100%, porque llevaba días complicados y seguía con un estado febril durante el día. Adrien (por Rabiot) se enfermó un poco después, estuvo mejor esta tarde, pero no lo suficiente y se quedó en el hotel. Como tenemos cuatro días, debería estar disponible para la final”, se esperanzó Didier Deschamps, el entrenador francés que lleva una década en el cargo. Upamecano, de hecho, ya se reincorporó este jueves a las prácticas colectivas. Rabiot mejora de sus síntomas y Coman sigue, por ahora, apartado de los entrenamientos.

“Es temporada de gripe y, en ese sentido, tenemos que ser precavidos”, agregó Deschamps. Y recalcó: “Otro punto, los jugadores han tenido que hacer un enorme esfuerzo físico y sus sistemas inmunológicos se resienten”. De todas maneras, Deschamps, ex jugador de la Juventus, eligió bajarle el tono a la preocupación por la enfermedad: “Las temperaturas han descendido en los últimos días. Hay que cuidarse en todo momento, pero en cuanto al virus, la verdad es que no estoy preocupado”, zanjó el entrenador.

Lee también

“Sin entrar en paranoia, tomamos precauciones con Dayot (Upamecano), a quien le pasó después de Inglaterra, y con Adrien (Rabiot)”, insistió Deschamps, citado por el diario francés Le Figaro. En el mismo medio, el mediocampista Aurelién Tchouaméni confirmó que hay medidas de prevención en la concentración francesa para evitar que el virus se esparza antes de la final: “Somos más cuidadosos y hay más alcohol en gel en las mesas. Esperemos que todos estén sanos para el próximo partido. Es una final y queremos tener a todos presentes”, se esperanzó el joven futbolista de Real Madrid, autor de uno de los goles ante Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

“Adri (Rabiot) está enfermo, pero no es grave. Ojalá esté disponible para la final”, dijo el defensor Theo Hernández, “Pensamos en él y esta victoria también es para él”, agregó Randal Kolo Muani, ambos en Le Figaro. El campamento francés está convencido de que la enfermedad no se propagará en los próximos días y el entrenador Deschamps espera no lamentar más bajas en el equipo. Las lesiones son el karma de Francia en el Mundial. El equipo perdió cinco titulares por problemas físicos antes del comienzo del torneo. Y otros dos ya en el emirato. Antes de que la pelota comenzar a rodar, el DT se quedó sin el arquero Mike Maignan, el zaguero Presnel Kimpembe y los mediocampistas Paul Pogba, N’Golo Kanté y Christopher Nkunku. Ya en el emirato, Karim Benzema (último ganador del Balón de Oro) también debió bajarse. Y en el partido contra Australia por la fase de grupos se lesionó el lateral izquierdo titular, Lucas Hernández, quien dejó la concentración en Al-Khor. Resumido: Francia jugó el Mundial con siete futbolistas menos. Aún así, llegó a la final.

Noticia relacionada