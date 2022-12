Scaloni tendrá el equipo completo para la final del Mundial

La Selección Argentina estará completa: Nicolás González y Joaquín Correa viajarán al Mundial de Qatar 2022 para acompañar al resto del plantel, que jugará la final el próximo domingo desde las 12 ante el último campeón, Francia.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) invitó a González y Correa a que viajen y así junto con Giovani Lo Celso, quien ya está en Doha, el plantel estará completo con todos los que se perdieron la Copa del Mundo por lesión.

El sueño se hace realidad en Qatar

Cabe destacar que cuando quedaron afuera de la lista, por la lesión muscular en el caso del extremo de Fiorentina y la molestia en el tendón de la rodilla izquierda del delantero de Inter, la AFA les había ofrecido quedarse, pero no pudieron porque desde la FIFA no le permitía y además comenzaron la recuperación en sus respectivos clubes.

"A veces la vida te pone estas cosas en el camino. Una tristeza que no se puede explicar con palabras. Lo importante es siempre levantarse. Ahora pienso en recuperarme y alentar a mis compañeros desde afuera.

Gracias por los mensajes y vamos argentina siempre", había posteado en su cuenta de Instagram el tucumano, oriundo de Alberdi, Joaquín Correa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Correa (@tucucorrea)

Por su parte, Nicolás González, también se había expresado en las redes sociales luego de confirmarse la baja por la lesión: "Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busque toda mi vida, el fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás!! Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los Argentinos y buscar eso que tanto queremos, se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más…. gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, VAMOS ARGENTINA!!!"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico Gonzalez (@nicoigonzalez)

Ángel Correa y Thiago Almada, los reemplazantes

Luego de la salida del Tucu Correa y Nico González, Ángel y Thiago, quienes estaban en la lista de "reserva" de la Selección Argentina, se sumaron a la concentración Albiceleste en Qatar. Los dos futbolistas ya sumaron minutos dentro del equipo. El ex Vélez entró ante Polonia en la fase de grupos en el minuto 38 del segundo tiempo para reemplazar a Alexis Mac Allister y el de Atlético de Madrid hizo lo propio ante Croacia a los 41 minutos del complemento en la semifinal del pasado martes.

Lee también