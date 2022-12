De la desaparición de Lucas Escalante y Lautaro Morello ya pasaron 5 días y sus familiares siguen sin saber nada. Por eso, este miércoles llevaron a cabo una manifestación con corte de ruta en la localidad de Bosques, en Florencio Varela, para reclamar por más medidas.



Los jóvenes, que salieron a festejar el triunfo de la Selección argentina el viernes por la noche, nunca regresaron y sus allegados no tienen noticias, lo que genera una desesperación enorme. “Nadie nos dice nada. No tenemos datos de nuestros pibes”, aseguró el tío de uno de los desaparecidos a TN.

“Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Hoy van a ser 5 días de la desaparición y nada. Supuestamente hay dos cámaras que filman el auto, pero no se muestran. En el recorrido que hicieron desde Cacheuta, hasta donde encontraron el auto prendido fuego, hay como 30 cámaras. Pregunté a los policías si vieron algo en esas imágenes y me preguntan a mí si andan o no. Yo les respondí que si ellos no saben, que son los que están trabajando en la calle, qué voy a saber yo. Nosotros lo que queremos es a Lautaro y a Lucas. Vamos a estar acá hoy, mañana y pasado hasta que ellos aparezcan, donde sea necesario”, expresó Juan.

La protesta de los familiares de los jóvenes desaparecidos se realizó en horas de la tarde de este miércoles, sobre la ruta 36 y Avenida Luján. Con pancartas, gomas en llamas y un gran pasacalles que rezaba la frase “Berni, por si no te llegó la información nos falta Lautaro y Lucas”, los manifestantes cortaron la calzada pidiendo la pronta aparición con vida de ambos. A su vez, exigieron la presencia del ministro de Seguridad bonaerense. “No se acercó ningún funcionario. Estamos hace 5 días y nadie vino a darnos una respuesta. Devuelvan a nuestros chicos”, aseguró el tío de Lautaro.

Los amigos son intensamente buscados desde el 9 de diciembre por la noche en la localidad de Bosques, en Florencio Varela, luego de que salieran a festejar la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial Qatar 2022 y no regresaran a sus hogares. El auto en el que se movilizaban fue encontrado totalmente calcinado en el barrio Abasto de La Plata.



Quiénes son Lucas Escalante y Lautaro Morello

Lautaro Tomás Morello tiene 18 años, y Lucas Escalante, 26. Ambos son amigos y están desaparecidos desde el viernes. Los jóvenes son fanáticos de los autos, disfrutan de salir a bailar y pasar momentos con sus amigos. Así lo demostraron en sus diversos posteos en redes sociales, donde suelen ser muy activos.

Lucas, el mayor de los dos, es el dueño del auto BMW color azul que apareció calcinado en La Plata. El chico compartió fotos de su vehículo tanto en Instagram como en Facebook y desde muy chico publicó imágenes de vehículos de alta gama.

Ambos en sus redes sociales se muestran como seguidores del rubro automotriz y demuestran su pasión por los vehículos.

Continúa la búsqueda para dar con dos chicos desaparecidos



La Policía está buscando desde el viernes a los dos jóvenes que desaparecieron en Florencio Varela. Según el relato de familiares y amigos, ese día por la noche -luego del triunfo de Argentina frente a Países Bajos- Escalante pasó a buscar a su amigo Morello por su casa del barrio Villa Hudson de Florencio Varela, a bordo de un auto BMW azul.

El plan de la noche era salir a bailar a un boliche de la zona para celebrar la clasificación de la Selección a semifinales del Mundial, pero de un momento para otro dejaron de dar señales.

La última conexión de los teléfonos de los chicos es de ese mismo viernes a las 22:30. Desde ese momento, ambos celulares permanecen apagados.

Este sábado, las dos familias decidieron radicar la denuncia en la comisaría seccional 4° de Bosques, y en ese marco fue que la Policía encontró el automóvil en el que los dos amigos salieron de la casa de Morello. El vehículo estaba completamente incinerado y esto generó mayor preocupación en los familiares.

Intensos rastrillajes



Este miércoles se llevaron a cabo una serie de tareas de rastrillajes por las inmediaciones de la ruta 53, lugar donde encontraron el rodado en el que circulaban los chicos al momento de su desaparición.

El operativo involucró a distintas áreas de la administración local, tales como la Guardia Comunal, Defensa Civil, Centro de Monitoreo, así como también a efectivos de la Estación Varela, Bomberos, la división de canes más el helicóptero de la Policía Bonaerense junto a delegaciones de Lanús, Quilmes y Berazategui.

También contaron con la colaboración de un drone, para “hacer un recorrido panorámico por la zona; de esta manera, alcanzar sitios inaccesibles al personal”, detalló un funcionario de la Subsecretaría de Prensa y Comunicación.

Hasta el momento no hay hipótesis acerca de la desaparición de los jóvenes. En tanto, los investigadores habían barajado la posibilidad de un posible secuestro, pero esa teoría se fue esfumando con el paso de los días, ya que su familia no recibió ningún tipo de llamado extorsivo.