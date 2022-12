Francia se clasificó finalista el Mundial Qatar 2022. Eliminó a Marruecos con una victoria por 2-0, en la semifinal disputada en Al Bayt y definirá el domingo próximo con Argentina. Tras la victoria hubo incidentes en la capital francesa de París.

Según reportaron medios internacionales, hubo al menos un muerto en medio de los disturbios: un adolescente de 14 años falleció tras ser atropellado en Montpellier.



Mientras los parisinos se reitraban del centro de la ciudad donde se agruparon, la policía comenzó a reprimirlos. Cerca de las 12 de la noche, las imágenes de las cámaras de seguridad de París captaron corridas de las fuerzas de seguridad a los hinchas franceses.

También hinchas de Marruecos, inmigrantes en Francia, se pelearon con policías. La respuesta de las fuerzas fue dura no solo contra ellos sino también contra hinchas propios franceses que también tuvieron que correr por el accionar.

La polémica frase de Mbappé contra Argentina en la previa del Mundial

La figura de Francia no consideraba a Argentina como candidata al Mundial de Qatar 2022 y lo justificó con una polémica frase.

Argentina y Francia jugarán este domingo desde las 12 la final del Mundial de Qatar 2022, y en las últimas horas volvió a encenderse la polémica por una vieja frase de la estrella del conjunto "galo", Kylian Mbappé.

A mitad de año, mientras el delantero del PSG vivía un gran momento futbolístico que se extiende hasta la fecha, Mbappé se despachó con una polémica frase contra Argentina y Brasil, como queriéndole bajar la vara a las Eliminatorias Sudamericanas.



Consultado sobre los favoritos a levantar la Copa del Mundo, el atacante no mencionó a Argentina ni a Brasil, históricos animadores de los mundiales. "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es lo que se vio en los últimos mundiales", sentenció entonces.

Qué dijo Lionel Messi sobre los dichos de Kylian Mbappé



“No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos 'sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores'”, analizó la "Pulga" en ese entonces.

Mundial de Qatar 2022: cuándo juegan el tercer puesto y la final



Se definió qué Selecciones siguen en la Copa del Mundo. Todos los detalles de cómo sigue el certamen.

El vigente campeón, Francia, eliminó a Marruecos con una victoria por 2-0 en la semifinal disputada en Al Bayt y definirá el domingo próximo con Argentina el título del Mundial de Qatar 2022.

Los finalistas de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente se encontrarán este domingo desde las 12.00 en el Estadio Lusail, liderados por Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros en París Saint-Germain y máximos anotadores de esta edición con 5 tantos cada uno.



Marruecos y Croacia, que compartieron el Grupo F en Qatar e igualaron sin goles, volverán a enfrentarse por el tercer puesto el sábado a las 12.00 en el estadio Khalifa Internacional.