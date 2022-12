Con tono de campaña, el presidente Alberto Fernández respondió a quienes piensan que no ejerce el poder: “Muchos dicen que soy un presidente timorato, que no ejerce el liderazgo. El liderazgo no se alcanza ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir", aseveró en el marco del acto que se llevó a cabo en la ex Plaza Colon en conmemoración por los 3 años de mandato.



Es que, en el entorno presidencial, sostienen que no está descartada aún la posibilidad de que Fernández pueda competir por un segundo mandato y asumió el compromiso de dar pelea porque el peronismo siga gobernando.



Qué dijo Alberto Fernández en su discurso por los 3 años de gestión



"Me voy a poner al Frente de Todos nosotros sin exclusión, para que en diciembre de 2023 el presidente que asuma sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos", asevero. Los allegados al presidente creen, a pesar de todos los pronósticos, que es posible ganar las elecciones del 2023 y así lo expreso, Fernández cuando vaticino: "Vamos a ganar, unidos y por el bien de la Argentina".

La alegría popular del triunfo de la selección argentina es el marco que esperaba con ansias en la Casa Rosada para el acto que se llevó a cabo en la ex Plaza Colon.

El presidente Alberto Fernández analizó los logros alcanzados durante estos 3 años de su gobierno con las políticas públicas: "Pongamos sobre la mesa lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y digamos lo que debemos hacer", aseguró el mandatario este miércoles.

Invitaron a personas vacunadas, obreros, docentes, estudiantes y familias que pudieron adquirir una vivienda, entre otras personas beneficiadas junto a trabajadores que lo hicieron posible. Como una manera de demostrar que el gobierno está conectado con la gente y no que viven una realidad paralela, crítica que suelen deslizar no solo la oposición sino sectores de la propia coalición. Es más así, Fernández cree que el liderazgo pasa no por estar encima de la gente sino por el contrario “al lado de la gente”.

El presidente está convencido de que la mayoría de la gente lo valora y que su liderazgo es “Convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir y lograr que lo sigan. Los líderes no están un escalón arriba de su pueblo, sino están junto a su pueblo”, señaló Fernández.

“Para nosotros la Republica es un valor. Pero todo tiene que funcionar bien: un poder ejecutivo que disponga, un poder legislativo que saque las leyes y un Poder Judicial que no ande escondidos en los lagos, en el sur de la patria, sino que haga Justicia”, de esta manera volvió a enfatizar su crítica a la Justicia, como lo hiciera cuando el fallo a la ex presidente Cristina Kirchner.

Logros



El propio Alberto Fernández está convencido que, a pesar de la pandemia, su gobierno ha sido muy bueno, en momentos que hay un rebrote de COVID revindico su gestión sanitaria al afirmar: "La pandemia fue un momento siniestro y gobernar era pisar terreno desconocido. Hoy tenemos más de 110 millones de dosis dadas, siendo de los países que más inmunidad ha logrado".

Revindico el haber mantenido las escuelas cerradas, el haber comprado las vacunas, la ayuda que se brindó a las empresas y a la gente a través del IFE, entre otras medidas.

Recuperación



La economía no estuvo ausente como así tampoco la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri. “Hay que acordarse de lo que heredamos: una deuda impagable. Si no hubiéramos hecho los acuerdos que hicimos, este año tendríamos que estar pagando US$19 mil millones".

El jefe de Estado hizo referencia a la recuperación de la economía: “Este año vamos a crecer por encima del 6% del PBI y el año que viene no vamos a crecer menos del 3%”, se entusiasmó Fernández “desde que Néstor (Kirchner) se fue de la Argentina no logramos crecer 3 años consecutivos”.

Los datos que manejan en el gobierno hablan de que “el crecimiento de la actividad económica, que en septiembre aumentó 4,8% frente al mismo mes de 2021 y 9,4% contra igual período de 2019, constituyendo los niveles más altos de los últimos 4 años”.

“No mostraron nunca lo que fuimos capaces de hacer”, acuso Fernández de esta manera a ciertos medios periodísticos.

“Hemos hecho mucho, mucho, mucho y es hora de que pongamos en valor y que no nos confundan, hemos visto en la última semana como los medios pueden tapar una noticia”, afirmo Fernández en referencia al viaje de algunos jueces al Lago Escondido. “Desde hace 3 años se vienen tapando noticias del desarrollo de la Argentina y al buen vivir de los argentinos”, aseveró Fernández. Justo por esta razón es que decidió hacer un acto público para explicar lo que hizo su gobierno.







A juicio de la Casa Rosada la obra pública ha sido y es “uno de los grandes ejes dinamizadores del Gobierno nacional, que lleva trabajo y desarrollo a todas las provincias y permite cambiar el perfil socio productivo de la Argentina para las próximas décadas” y en Presidencia lo demuestran con números. "Hemos dado más de 250.000 soluciones habitacionales y hoy se están construyendo 140.000 viviendas. Nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado para aquel que la necesite", señalo el jefe de Estado.

Y, mostrando que gobierna para todos aclaró: "Hoy Argentina tiene más de 5 mil obras en ejecución en todos los distritos del país, sin distinción política”. Y, atento a los problemas energéticos dijo: “Estamos construyendo un gasoducto que nos dará soberanía energética", en referencia al gasoducto Néstor Kirchner.

Los números oficiales hablan de que se llevan adelante 5.542 obras de infraestructura, en contraste con las solo 300 que había en ejecución al inicio de la gestión. También defienden la calidad del tipo de obras que las califican que se llevan a cabo en “áreas estratégicas para la calidad de vida de las personas, como la salud, la ciencia, la vivienda, el transporte y la educación”.

Seguramente el ministro de Economía, Sergio Massa le habrá anticipado al jefe de Estado, que la inflación continúa desacelerándose especialmente en Alimentos, se espera que noviembre se ubique en un poco más de 5 y, la apuesta oficial es algo similar para diciembre. Aunque, el jefe de Estado en su discurso no mencionó la inflación.

Para el gobierno el desarrollo del sector industrial, es uno de los ejes de la gestión, y el primer mandatario mencionará “que la capacidad instalada industrial en ese mes fue de 68,6%, el nivel más alto para septiembre desde por lo menos 2016”.

Otro de los logros que siempre señala el propio Fernández es el nivel de ocupación, según datos oficiales, “se registraron 1,5 millones de personas ocupadas más en la comparación del segundo trimestre de 2022 con el segundo trimestre de 2019”.

Pesimismo



Estos datos positivos contrastan con la visión negativa que muestran las encuestas de la gestión y la imagen del presidente Alberto Fernández.

Para el jefe de Estado y su entorno más estrecho, donde hoy juega un rol cada vez más importante la portavoz, Gabriela Cerruti, esta visión negativa responde a “un sistema mediático intentó inyectar en la sociedad una mirada absolutamente negativa de la Argentina”, como dijo el propio Alberto Fernández en un reportaje a Perfil.

Refuerza a este concepto al señalar “nos llenaron de tapas por las vacunas y después, cuando la Argentina terminó siendo el país que más inmunidad había logrado, eso nunca más lo publicaron, nunca ocuparon esas tapas de esos diarios”.

Es que en la Casa Rosada se tiende a minimizar las críticas, como la larga cuarentena -que no fue restrictiva de igual manera para todos – el vacunatorio VIP, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades diarias que atraviesa una sociedad que viven hace ya más de un década con caída del PBI y alta inflación.

Las medidas del balance de los 3 años de gobierno del FdT

Algunas de las medidas que mejoran la vida de las y los ciudadanos*

Campaña de vacunación COVID-19 más grande de la historia: más de 111 millones de dosis aplicadas.

Plan Remediar: más de 430 mil botiquines gratuitos distribuidos en todo el país.

Baja del desempleo al 7% y récord de trabajadores formales.

Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para conservar trabajo e ingresos durante la pandemia.

Precios Justos en 2000 productos y un máximo de aumento de 4% para otros 30.000.

Reestructuración de la deuda contraída durante la gestión anterior: alivio fiscal de USD 34.800 millones.

Se avanzó en la segmentación de tarifas, el plan GasAr y el inicio de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner.

Programa Medicamentos Gratis de PAMI para garantizar el derecho al acceso a la salud a 4 millones de afiliadas y afiliados.

Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

Tres ediciones de Previaje.

Plan de formación Argentina Programa para insertar jóvenes en la industria del software.

Programa Acompañar en situaciones de violencia de género.

Plan Conectar: más de 1.100 localidades conectadas con banda ancha.

Prestación Alimentar: 4.019.779 beneficiarios.

DNI no binario.

Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional.

Ley IVE: regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar.

Ley 1000 días de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.

Creación de 3 nuevos parques nacionales.

Creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). 71.388 viviendas construidas y entregadas,

142.394 obras en ejecución

142.394 obras en ejecución 73.123 créditos otorgados para adquisición de lotes y construcción;

Renovación de 1.800 kilómetros de vías férreas,

112 obras de renovación de estaciones de tren

40 obras en aeropuertos

Refacciones en escuelas por 3.000 millones.

Ejecución de 1.545 obras de cloacas y agua potable y el plan de vinculaciones a la red de agua y desagües cloacales.

Edificaciones científicas y reactivación satelital con una inversión de 22.500 millones de pesos.

Construcción de hospitales y centros de atención primaria nuevos, compra de ambulancias, entre otras obras.

1.400.000 becas Progresar;

8.247.321 libros para estudiantes de niveles inicial y primario;

540 mil computadoras en 2021 y

1.000.000 en 2022 para estudiantes secundarios y educación especial,

“1 hora más de clase” con aumento del 25% para los salarios docentes.

