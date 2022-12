Más provincias planean desdoblar las elecciones 2023

Tras la autoexclusión de Cristina Kirchner, es una estrategia para resguardarse ante la posibilidad de que no haya un candidato fuerte en la boleta.

La decisión de Cristina Kirchner de bajarse de las elecciones 2023 tras su condena a prisión en la causa Vialidad obligó al peronismo a reconfigurar toda su estrategia de cara al año que viene.



Los más preocupados son los gobernadores, y no lo esconden: cada vez más mandatarios provinciales analizan desdoblar los comicios como una manera de resguardarse ante la posibilidad de que no haya un candidato fuerte que los acompañe en la boleta a nivel nacional.

El último en reconocer esa posibilidad fue Axel Kicillof. El gobernador, que se resiste a ir por la Presidencia y busca pelear por la reelección en la Provincia de Buenos Aires, admitió en las últimas horas que está “abierto a la discusión”.

“He escuchado a sectores de un lado y del otro. La discusión está vigente, pero no porque sea mi voluntad. Reflejo que hay una discusión en curso”, reconoció Kicillof en una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata.

Las elecciones presidenciales y de las provincias solo se realizaron en forma simultánea desde el 2005 en 12 jurisdicciones.

Para avanzar en ese sentido, advirtió el economista, necesitará el apoyo de Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor en la Legislatura bonaerense: “La verdad que nosotros, para hacerlo, necesitamos una mayoría legislativa que no tenemos, porque es por ley. Por lo menos las PASO son simultáneas (con las nacionales). Así que necesitamos una mayoría, y en eso habría que encontrar un acuerdo con la oposición”.

De todas formas, ya hay cinco provincias que modificaron su calendario electoral para desacoplar los comicios nacionales de los provinciales: son Salta, Río Negro, Jujuy, San Juan y Entre Ríos.

No es algo nuevo: las elecciones presidenciales y de las provincias solo se realizaron en forma simultánea desde el 2005 en 12 jurisdicciones, dado que en la mayoría de los casos no coinciden los calendarios electorales, con lo cual no sorprende que varios distritos estén avanzando en el desdoblamiento. En las legislativas del 2021, de hecho, sólo nueve distritos tuvieron comicios “a la par” de la Nación.

Un relevamiento realizado en Casa Rosada muestra que en 2005 -las primeras elecciones legislativas del kirchnerismo en el Gobierno- hubo 12 provincias que se sumaron a la elección nacional y, desde esa fecha, el número fue variando, tocando su mínimo histórico en 2019, cuando fueron sólo cuatro las que se plegaron.

Intendentes bonaerenses peronistas volvieron a reunirse para definir el armado político en la provincia



El encuentro fue en Cañuelas y participaron jefes comunales de la primera y la tercera sección electoral. El anuncio de Cristina Kirchner de bajarse de una candidatura, en el eje de la agenda.

a liga de intendentes peronistas bonaerenses se reunió este miércoles en el Club House Puesto Viejo, de Cañuelas, para empezar a trazar la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires sin el nombre de Cristina Kirchner como candidata.



Según pudo se saber participaron jefes comunales de la primera y tercera sección electoral y algunos intendentes en uso de licencia que son referentes políticos de sus distritos.

La renuncia de Cristina Kirchner a ser candidata en 2023 cambió todo escenario electoral en la Provincia, en la que el gobernador Axel Kicillof quiere ir por la reelección, y obligó al Frente de Todos a repensar cómo pararse frente a las próximas elecciones y también puede terminar modificando el reparto del poder.

El que presidió esta tarde la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, se trató del segundo encuentro de la liga de intendentes tras el anuncio de la Vicepresidenta. El primero fue en Ensenada, apenas horas después.