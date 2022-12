Luego de la emocionante fase de grupos que nos entregó la Copa del Mundo en Qatar 2022, la FIFA ya se comienza a replantear la posibilidad de modificar el formato con el que supuestamente se jugara el próximo mundial, edición que será la primera en contar con 48 selecciones clasificadas y supone un cambio en la organización del certamen.

Dentro de las primeras implementaciones que impuso Gianni Infantino como presidente de la FIFA tras su nombramiento en 2016, fue el hecho de aumentar el número de participantes en la máxima fiesta del fútbol, pasando de 32 a 48 selecciones; siendo así una de las decisiones más polémicas y que mayor revuelo causaron entre toda la fanaticada alrededor del planeta, pues muchos alegan que perderá espectáculo y algo de competitividad.

Francia 1998, la evolución al formato actual

Sin duda alguna, cada cuatro años el Mundial entrega bastantes emociones e imágenes para recordar en el transcurso de sus partidos. Con el paso del tiempo, su formato se ha ido modificando en varios aspectos, pero desde 1998, se había mantenido el hecho de tener 32 invitados al certamen divididos en 8 grupos con cuatro selecciones cada uno. Si bien, se dice que la fase más emocionante es a partir de los octavos de final, es una realidad que también la fase de grupos deja grandes sorpresas.

La cuestión es que, ahora con las modificaciones que se tienen en mente, La Copa del Mundo podría perder cierto espectáculo y el valor agregado con el vaivén de emociones que puede llegar a haber en la fase de grupos. La idea principal, era el hecho de al ya tener 48 combinados en el torneo, se harían 16 sectores con tres participantes en cada uno, clasificando dos de cada uno a la siguiente ronda, que en este caso ya vendrían siendo dieciseisavos de final (pasaría el 66% de los equipos).

Cabe resaltar que independientemente de las nuevas ideas que se tengan, la premisa de que haya ronda de dieciseisavos de final se mantiene a flote. Los cambios que se plantea la FIFA, son el reducir de 16 a 12 grupos, pero ahora con cuatro combinados en cada uno y clasificando los primeros dos lugares de cada uno y los ocho mejores terceros posicionados; de esta manera se tendrían a los 32 equipos en la siguiente ronda.

Otra de las propuestas e ideas que se tiene según mencionó Arsene Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, es el dividir el certamen en dos mitades con 24 seleccionados cada uno, distribuidos en seis grupos con cuatro países y ya de ahí, tener dos llaves por lado; guardando las proporciones, siendo algo similar a lo que ocurre en la NFL con sus dos conferencias.

En el supuesto caso de que Infantino y compañía sigan con la misma postura y no den marcha atrás al nuevo sistema de competición, será complicado que se vuelvan a ver sorpresas como la eliminación de Alemania, Marruecos, Uruguay y hasta México en la fase de grupos. Si bien, siempre hay alguna “Cenicienta” o “Caballo Negro” cada cuatro años, ya no tendrá mayor trascendencia que un combinado sin tanto protagonismo pueda acceder a la siguiente fase.

De igual manera, otro de las cosas que no termina de ser del agrado de la afición, es la poca exigencia o nivel que puede haber. En teoría, a la Copa del Mundo llegan las 32 mejores selecciones del planeta, ahora con 16 invitados más, se perderá algo de competitividad; ya también será difícil ver mundiales a los que no asistan países como Italia, Colombia, Países Bajos (no acudió a Rusia 2018), entre otros tantos combinados que sorprendieron al no conseguir su boleto.