El vicegobernador Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación, participó esta mañana de la reunión por el cumpleaños número 44 de María de los Ángeles Verón, la mujer que desapareció el 3 de abril de 2002, en San Miguel de Tucumán. En la sede de la Fundación María de los Ángeles, autoridades acompañaron a su madre, Susana Trimarco, que recordó a su hija “Marita”.

Estoy representando al gobernador, Osvaldo Jaldo, que me pidió que viniera a ser parte de este encuentro. Vamos a estar a la par de instituciones como la de Susana que cumplen un rol acompañando al Estado”, dijo Mansilla que estuvo junto al intendente de Las Talitas, Carlos Najar, la legisladora Marta Najar, la secretaria de Atención a Familias en Riesgo, Gladys Medina y el jefe de la Policía, Julio Fernández.

“La desaparición de Marita es un hecho que cambio la historia en el tema de la trata. Susana es el ejemplo de que cuando se visibilizan las cosas y se lucha contra viento y marea como lo hizo ella, se logra conseguir todo esto que redunda en beneficio de las personas que sufren la trata”, sostuvo el Vicegobernador.

Se entregó asistencia a mujeres víctimas de violencia de género

En el acto se hizo entrega de heladeras, cocinas, colchones, ventiladores y termo tanques, de gran utilidad a fin de mejorar la calidad de vida de las víctimas de trata de personas que son asistidas.

"Hoy recordamos el nacimiento de mi hija en Casa de Gobierno. Es un día muy triste para mí pero hay que seguir con la lucha”, dijo Trimarco en dialogo con la prensa.

Y continuó: “Estoy muy agradecida por el acompañamiento del Gobierno de Tucumán, del Vicegobernador, de Carlos y Marta Najar. Los consideramos de la familia porque trabajamos todos los días de nuestras vidas juntos, gestionando conjuntamente para que las chicas puedan avanzar”.

En esa línea, la presidenta de la Fundación María de los Angeles, dijo que “la mayoría de nuestras chicas viven en Las Talitas. Ahí hay un barrio donde más de 120 chicas, en la época en que Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta, hicimos las viviendas para reubicarlas”.

Asimismo dijo: “tanto dolor, ya se hizo carne en mi corazón. Siempre extrañando a mi hija y recordándola junto a mi nieta Mica”.

Por otro lado, contó que se comunicó con la Vicepresidenta: “esta mañana tuve una llamada muy querida como ocurre cada año. Cristina me llamó para apoyarme y decirme que cuente con ella siempre. Me envió fortaleza y me dijo que siga luchando porque soy un ejemplo de madre. Me emocioné mucho y le agradezco porque siempre estuvo presente en mi lucha”.

Trimarco comentó: “hace 21 años que se llevaron a mi hija. En lo más profundo de mi corazón siempre la busco con la ilusión de que esté con vida. Yo siento eso. Voy a seguir buscándola. El año próximo se va a impulsar la causa. Estoy coordinando con el Ministerio de Justicia de la Nación en España para que se la busque a ella en toda Europa. Vamos a empezar a mover la causa el próximo año en la búsqueda de Marita y de todas las víctimas que puedan estar allá”.