“Espero que Croacia les meta cuatro”, soltó Juanma Rodríguez después del triunfo argentino ante Países Bajos. Enojado con la actitud “antifútbol” de los jugadores de la Selección. Esta vez, luego de obtener el pasaje a la final, el periodista español aseguró que “gracias a mí, Argentina está en la final”.

Rodríguez se adjudicó la victoria y dio los argumentos: “Gracias a mi táctica motivacional, gracias a las palabras que dije en El Chiringuito, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte”. Por si fuera poco, le habló a la gente: “No me den las gracias, no hace falta”.

En el video compartido en sus redes sociales y las del programa, Juanma suelta una frase que no suena muy creíble: “Soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano”. Sin embargo, hizo todo lo posible para contradecirse: “Hay que reconocer que gracias al Chiringuito, en parte por Messi también, Argentina está en la final del Mundo”.

El Chiringuito TV acapara la atención de los futboleros de España, pero trasciende fronteras cuando publican sus videos. En este descargo titulado “Juanma da la cara”, el periodista se jactó de sus palabras: “Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del Mundo”.

Para cerrar, dejó una frase que logró que las redes empezaran a desconfiar de su intención: “Volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona”.

Habló el periodista español que deseaba una goleada de Croacia: “Gracias a mí, Argentina está en la final” https://t.co/2JLP7R4gg0



“Gracias a mi táctica motivacional desperté a la Selección. Había que agitar la coctelera”, dijo Juanma Rodríguez. pic.twitter.com/uOcdTFaP0r — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 13, 2022

“Espero que Croacia les meta cuatro”: el deseo del periodista español que se enojó con la Selección argentina





El Chiringuito TV es un programa que suele encender las redes con polémicas. Hace unos días, la reacción de sus integrantes en los penales de España y Marruecos se hizo viral. En las últimas, la emisión volvió a destacarse por una frase del periodista Juanma Rodríguez, quien estaba enojado con la Selección argentina porque, a su criterio, las reacciones de los futbolistas rompieron el fair play.

El comunicador español, que en los cuartos de final hinchó por Brasil y se frustró con el empate de Croacia, expresó toda su bronca con los jugadores argentinos y empezó su discurso categóricamente: “Espero y deseo que Croacia les meta cuatro”.

Así, sin eufemismos, siguió redoblando la apuesta: “Si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta seis”. Juanma Rodríguez acusó a sus compañeros por avalar la reacción de los futbolistas argentinos: insultos, cargadas y gestos.