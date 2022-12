El capitán de Croacia le agradeció al público argentino por los aplausos cuando salió reemplazado y criticó al árbitro italiano: “Fue un desastre, no fue penal”

Tras la derrota contra Argentina por las semifinales del Mundial Qatar 2022, Luka Modric se deshizo en elogios con la actuación de Lionel Messi, le agradeció al público argentino por los aplausos cuando salió reemplazado y criticó al arbitraje.



“Ojalá que (Messi) gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo muy gran mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido”, dijo Modric luego de la goleada 3 a 0 en el estadio Lusail.

El capitán de Croacia agradeció el apoyo de los hinchas argentinos, que lo aplaudieron cuando salió reemplazado del campo de juego: “Si la afición argentina me ha aplaudido solo me queda agradecer, han creado un ambiente increíble”.

Modric reconoció que Argentina fue “un justo ganador del partido” y que “mereció ganar”, pero apuntó contra el árbitro italiano por haber cobrado el penal con el que Lionel Messi abrió la cuenta.

“No me gusta hablar de árbitros, pero este es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal”, expresó el crack del Real Madrid que probablemente dispute su último partido con la selección de Croacia el próximo sábado en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Pese a las críticas que tuvo contra Orsato, el emblema croata dijo que no le quería quitar mérito a la Argentina y que “el penal mató” a la selección que dirige Zlatko Dalic. “Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido”, agregó Modric.

Por último, le dejó un mensaje de esperanza a Lionel Messi para la final del Mundial Qatar 2022: “Le deseo la mejor de la suerte en la final, tiene grandeza”.

La reacción en redes de los jugadores de Argentina tras el pase a la final del Mundial de Qatar 2022



Los integrantes de la Scaloneta expresaron en redes sociales su felicidad y orgullo luego de la contundente victoria ante Croacia. Nicolás Otamendi compartió un clip con la intimidad de la celebración.

La Selección argentina venció a 3-0 a Croacia con goles de Lionel Messi de penal y un doblete de Julián Álvarez y está en la final del Mundial Qatar 2022.



El equipo de Lionel Scaloni consiguió el pasaje al gran partido decisivo del 18 de diciembre y espera por el vencedor de la otra llave, que protagonizarán Marruecos y Francia.

Después del partido, los jugadores de la Scaloneta se desahogaron y celebraron en sus redes sociales con fotos de la intimidad y de los festejos.

Lio Messi, capitán y líder del equipo, simplemente subió una foto del grupo en el vestuario con la leyenda “A la final”.

Alexis MacAllister destacó la garra de la Selección e ilustró la felicidad del grupo con una foto del festejo del primer gol:

El Papu Gómez agredeció el apoyo durante el camino a la final.

Lautaro Martínez, que hoy no entró, destacó que solo falta un paso más.

Rodri de Paul compartió su felicidad y expresó que “no lo cree” todavía.