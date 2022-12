El Chiringuito TV es un programa que suele encender las redes con polémicas. Hace unos días, la reacción de sus integrantes en los penales de España y Marruecos se hizo viral. En las últimas, la emisión volvió a destacarse por una frase del periodista Juanma Rodríguez, quien estaba enojado con la Selección argentina porque, a su criterio, las reacciones de los futbolistas rompieron el fair play.

El comunicador español, que en los cuartos de final hinchó por Brasil y se frustró con el empate de Croacia, expresó toda su bronca con los jugadores argentinos y empezó su discurso categóricamente: “Espero y deseo que Croacia les meta cuatro”.

Así, sin eufemismos, siguió redoblando la apuesta: “Si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta seis”. Juanma Rodríguez acusó a sus compañeros por avalar la reacción de los futbolistas argentinos: insultos, cargadas y gestos.

El periodista apuntó a su colega y compañero de Argentina: “Me parece impresentable. Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, aunque me cuesta ver a Matías Palacios defendiéndolo”. Enseguida, el interpelado respondió: “Pero es fútbol, Juanma. Estamos hablando de fútbol”.

Enojado, Rodríguez continuó con su sermón: “Esto es echarle tierra en los ojos al rival, esto no es fútbol. Esto es antifútbol y antifair-play”. Ya cegado por su ira, volvió a cargar contra Palacios y el seleccionado de Scaloni: “Tú, que eres un caballero, no te debejes dejar imbuir por una ola que no sé a dónde conduce. Pero como yo no soy un caballero, lo único que espero es que le metan cuatro. Yo soy un pirata también”.

En su afán de buscar cómplices, aseguró que “todo el mundo está en contra de esta actitud”, entonces afirmó que el duelo será distinto: “No jugará Argentina contra Croacia, será Argentina vs Resto del Mundo. Croacia debería llevar una camiseta de la ONU”.

Para terminar, Juanma Rodríguez dejó una pregunta con un grado de malicia, sobre todo después de sus deseos explícitos: “¿Están preparados Emiliano Martínez y Lionel Messi para que los burlen cuando pierdan?”.

Cabe aclarar que el periodista español había publicado un tuit polémico el domingo posterior a la clasificación de los dirigidos por Scaloni: “El organizador dice que el ganador será Argentina. Yo aún creo en el fair play, llamadme ingenuo”.

Las posibles formaciones para Argentina vs Croacia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric o Bruno Petkovic e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Árbitro: Daniel Orsato (Italia), asistido por sus compatriotas Ciro Carbone (lìnea 1), Alessandro Giallantini (línea 2) y Massimiliano Irrati (VAR).

Estadio: Lusail

Hora argentina de inicio: 16.

Televisa: TV Pública, TyC Sports y DSports.